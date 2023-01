Massive Mängel bei Spitals-Hygiene in Krems

Werbung

„Wenn in einem Schlachthof solche Zustände herrschen würden, würde er wahrscheinlich gesperrt.“ Hart geht ein Patient mit dem Klinikum Krems ins Gericht. Der Mann, der wegen einer OP einige Tage auf der Station 2C lag, hat hygienische Missstände im Patienten-Bad und -WC fotografisch dokumentiert und kritisiert die Arbeit der dort tätigen externen Reinigungsfirma.

Spuren von Fäkalien am Klopapier-Halter (die drei Tage lang nicht beseitigt wurden!) hat er ebenso festgehalten wie „alten“ Schmutz in Fugen im Dusch-Bereich (Fotos liegen der NÖN vor). „Keime können geschwächten Menschen großes Leid zufügen“, betont der Kremser, dass ihm an einer Änderung des Zustandes liege. Die von ihm mit den Zuständen konfrontierte Verantwortliche des Reinigungsdienstes habe alles als „Einzelfall“ abgetan, weshalb er fürchte, es werde sich nichts ändern. „Es ist mir auch wichtig, zu betonen, dass die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals in meinem Fall hervorragend war!“

Der geschilderte Fall sei bekannt, betont man seitens des Klinikums in einer Stellungnahme. „Es wurde eine akut veranlasste zusätzliche Reinigung vorgenommen. In allen Bereichen gibt es zudem in periodischen Abständen sogenannte ,Grundreinigungen‘“, lässt man wissen. „Stationen müssen dafür aber temporär komplett oder teilgesperrt werden, was einen großen organisatorischen Aufwand bedeutet.“ Weiters seien aufgrund der Beschwerde „Maßnahmen im Bereich der (Ein-)Schulung von (neuen) Reinigungsmitarbeiterinnen“ getroffen worden. Und schließlich würden zur Vermeidung künftiger Mängel die mit der Verwaltung der Reinigungsfirma getroffenen zusätzlichen Maßnahmen „über das Risikomanagement-Team nachverfolgt“ werden.

