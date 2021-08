Josef „Sepp“ Deißenbergers Einsatz für den Stadtteil Egelsee ist legendär und endete auch 2012 nicht, als der Landwirt nach 25 Jahren im Gemeinde- und Stadtrat aus der Politik ausschied.

Im FF-Oldtimer durch Ort

Mit Gattin Josefine, Sohn Martin und Tochter Elke sowie den vier Enkelkindern lud „Mr. Egelsee“ zur großen 70er-Feier in seinen zuvor völlig geräumten Stadel, wo die Hundertschaft nicht nur Platz, sondern auch Schutz vor der sengenden Sonne fand. Von Peter Krenos wurde der Jubilar im FF-Oldtimer, einem Austro Fiat aus dem Jahr 1925, zuerst eine Runde durch den Ort und anschließend zum Fest chauffiert.

Stadtkapelle spielte auf

Dort erfreuten sich der Jubilar und seine Gäste nicht nur eines vielfältigen warmen Buffets, sondern auch der Klänge der Stadtmusikkapelle. Deren schwitzende Musiker mit ihrem Kapellmeister Peter A. Surböck ließen unter einem Zelt ihre Instrumente erklingen. Gratulationen und Geschenke kamen unter anderem von Pfarrer Leszek Urbanowicz, dem das Geburtstagskind seit vielen Jahren in der Pfarre eine wichtige Stütze ist.

Auch Feuerwehr gratulierte

Deißenbergers Stellvertreter an der Spitze des Verschönerungsvereins, Albert Hasengst, gratulierte ebenso wie Jagdausschussobmann Leopold Rohrhofer sowie Karl Resch vom Old Vehicle Club (OVC). Nicht fehlen durfte die Feuerwehr, die vom Kremser Kommandanten Gerhard Urschler und seinem Statthalter in der Feuerwache Egelsee, Dominik Dobler präsentiert wurde. Ihre Aufwartung machte dem Egelseer ebenso Wilfriede Emberger vom Trachten-und Heimatverein Stein.

92 Jahre im Gemeinderat

Angestoßen wurde mit allen Verwandten, Freunden und Weggefährten. Aus der Politik machten dem ehemaligen Landwirt und Heurigenbetreiber auch die ehemaligen Gemeinderäte Franz Bauer (seines Zeichens auch ehemaliger Obmann der Winzer Krems), Rudolf Stadler und Franz Zinner ihre Aufwartung. Die vier früheren ÖVP-Mandatare bringen gemeinsam stolze 92 Jahre im Kremser Stadtparlament zusammen.