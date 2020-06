Parken in Krems ist mit 1. Juli nicht mehr kostenlos. Die Gebühren in der Grünen und Blauen Zone waren zur Unterstützung der Geschäftstreibenden in der Coronakrise seit Ende März ausgesetzt. In diesen drei Monaten bot sich das Bild eines zugeparkten Krems, das Verfechtern gebührenfreier Parkmodelle wohl endgültig den Wind aus den Segeln nimmt.

Mit dem Monatsbeginn kostet Parken in Krems aber nicht nur wieder, es tritt auch eine neue Regelung in Kraft. Wer in einer der beiden Zonen ein Parkticket erwirbt, bekommt künftig eine Stunde Parkzeit geschenkt. Bei bezahlten 50 Cent in der Grünen Zone bedeutet das, dass das Auto zwei Stunden stehen bleiben darf. In der Blauen Zone sind es eineinhalb Stunden.

Der Parkscheinautomat und die Handyparken-App rechnen die Gratis-Stunde automatisch dazu, Nutzer von Parkscheinen müssen sich einen immer wieder verwendbaren Gratis-Parkschein besorgen. Unerfreulich für Freunde ausgedehnter Mittagessen: Die zweistündige Gebührenfreiheit in der Blauen Zone zwischen 12 und 14 Uhr ist zugunsten der Gratis-Stunde gestrichen.

Gratis-Stunde soll Kundenfrequenz steigern

Beschlossen haben die Tarifänderung die Mandatare der SPÖ und ÖVP bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch. Die FPÖ und ProKS, die einen Dringlichkeitsantrag mit dem Ziel einer ehestmöglichen Ausarbeitung eines neuen Parkkonzepts einbrachten (wurde abgelehnt), stimmten dagegen, die KLS-Mandatare Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner enthielten sich ihrer Stimme.

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) erwartet sich durch die Neuerung, deren Umsetzung „sehr einfach und praxisbezogen“ sei, eine „Kundenfrequenzsteigerung, eine erhöhte Verweildauer und eine Umsatzsteigerung“ in der City.

In der ÖVP, die vor der Gemeinderatssitzung gefordert hatte, gleich ein neues Parkkonzept mit nur einer Zone und einem Tarif auszuarbeiten, gaben einige Mandatare zähneknirschend ihre Zustimmung für den Antrag. Stadtrat Martin Sedelmaier etwa bemängelte, dass es „viele offene Punkte“ gebe, die man „jetzt angehen“ müsse.

Ähnlich argumentierte FPÖ-Gemeinderat Martin Zöhrer, der glaubt, dass durch die Neuerung „noch mehr Verwirrung gestiftet“ wird, und appellierte, es nicht bei „Flickwerk“ zu belassen. KLS-Gemeinderat Mahrer sieht die Gratis-Stunde positiv, verweigerte seine Zustimmung aber, weil er auf der Abschaffung der Grünen Zone beharrt.