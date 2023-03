Brückenbauerin zwischen IMC und Schulen

Seit mehr als zehn Jahren ist Frings die Studienberaterin aus Leidenschaft und berät junge Menschen bei Messen, an deren (höheren) Schulen oder bei den Infoveranstaltungen im eigenen Haus. Schon beim Bachelor Info Day am Freitag, 10. März (14 bis 17.30 Uhr) wird sie wieder in ihrem Element sein.

Überblick verschaffen ist wichtig

„Mein Ziel ist es immer, Schülern einen Überblick zu geben“, formuliert sie ihr Ziel. "Wichtig ist es, sich genau zu informieren. Das will ich unbedingt vermitteln.“ Beim Bestreben, möglichen künftigen Fachhochschülern die Möglichkeit zu geben, mit Studenten zu sprechen, versucht Frings, nach Möglichkeit sogar Studierende mit Schülern ihrer ehemaligen Schulen in Kontakt zu bringen. Das schaffe besonderes Vertrauen.

Wertvolle Infos von Studenten

„Wenn Studenten ihre Studiengänge vorstellen, ist das einfach etwas anderes, als wenn es Professoren oder andere IMC-Mitarbeiter machen“, ist sie überzeugt. Besonders beliebt bei den Gästen im Haus sind interaktiv aufgebaute Workshops, bei denen es etwas zu sehen oder sogar auszuprobieren gibt. Beispiele, die immer für Begeisterung sorgen, sind beispielsweise die „Notfallaufnahme“ bei den Gesundheitsberufen, die Labore (Applied Chemistry, ...) und virtuelle Realitäten (eVRy-Lab). Sämtliche Angebote sind für die interessierten Schüler kostenlos.

Schulkooperationen ausbaufähig

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich Petra Frings' sind die Schulkooperationen. Derzeit bestehen solche mit dem Mary Ward ORG, dem BORG Heinemannstraße, dem BRG Ringstraße und dem Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn. Mit weiteren Schulen in Krems und der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement (HLS) Langenlois, aber auch über die Region hinaus sind intensive Kontakte geplant. Pädagogen, die sich für das Angebot interessieren, können mit Petra Frings unter 02732/802-512 Kontakt aufnehmen oder sich auf der HP des IMC Krems (www.fh-krems.ac.at) unter “Services“ informieren.

