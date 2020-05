Arbeitsmangel kennt Sabine Hardegger, Direktorin der HLM HLW Krems, gerade in Corona-Zeiten nicht. Fast täglich ist sie vormittags in der Schule, ansonsten gilt es, Mails und Telefonate in Zusammenhang mit dem Schulbetrieb zu beantworten.

Nachdem sie in den ersten Wochen viel an der Nähmaschine gesessen ist („Ich habe so wie viele andere Lehrerinnen unserer Schule Mund-Nasen-Masken genäht!“), widmet sie sich nun in der freien Zeit gerne ihrer körperlichen Fitness.

„Wir haben uns im Herbst ein Fitnessgerät gekauft, das zahlt sich jetzt voll aus“, erzählt sie. Nachdem sie laufen, radeln oder walken war, macht die Sportlehrerin in diesen Tagen an diesem Gerät Kräftigungsübungen, „um trainiert zu bleiben. Dafür habe ich jetzt einfach mehr Zeit als sonst. Und das tut mir gut. Mir geht es dadurch spürbar besser.“

Dass es der Schulchefin nicht an der richtigen Ernährung mangelt, dafür sorgt ihr Mann Herbert, „der immer schon gerne gekocht hat“ und neben seinem Fitnessprogramm (Fahrrad) für die kulinarische Note sorgt. Garten, Sauna und Pool bieten weitere Möglichkeiten zur aktiven Betätigung oder Entspannung. MK