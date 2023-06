600 Schüler auf Abenteuertour in den Wäldern

Eine erfreulich starke Beteiligung an den Waldjugendspielen gab es heuer in Krems. Rund 600 Schülerinnen und Schüler aus 22 Klassen aus dem Magistratsbereich und 16 Klassen aus dem Bezirk Krems beteiligten sich am Wettbewerb.

„Die Tendenz ist leicht steigend“, freut sich Bezirkshauptmann Günter Stöger, dass die Organisationsarbeit seiner Forstexperten Früchte trägt. „Aus dem Feedback des Lehrpersonals wurde ersichtlich, dass das Angebot nach der coronabedingten Pause besonders gerne angenommen wird.“

Förster Stefan Rosner prüfte auch bei Lara Burger, Moritz Kremser und Hanna Volk (von links) das Wissen um die Bäume des Waldes ab. Foto: Martin Kalchhauser

Sechs lehrreiche Stationen im Wald

Schüler der sechsten Schulstufe – also Kinder der zweiten Klassen an Mittelschulen und Gymnasien – waren einen halben Tag lang im Wald im Bereich Schiltingeramt unterwegs, um in ihrem jeweiligen Klassenverband die insgesamt sechs Stationen zu absolvieren. Von Botanik (Erkennen von Baumarten) über Sport, Wildkunde, Informationen über Waldwerkzeug und Aufmerksamkeit im Wald bis hin zu den Wirkungen des Waldes erstreckten sich die Themen, bei denen Wissen und auch Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden mussten.

BRG Kremszeile und NMS Spitz voran

So gab es an einer Station beispielsweise ein Holzklotz-Domino zu bauen und (nicht vor Ablauf der Zeit!) zum kontrollierten Umfallen zu bringen. Auf Baumscheiben mussten sich Fünfer-Teams – einer Raupe gleich – am Waldboden möglichst rasch fortbewegen. Hier war auch Teamgeist gefragt. Den Sieg trugen letztlich im Magistratsbereich die 2d-Klasse des BRG Rechte Kremszeile, im Bezirk die 2b-Klasse der NMS Spitz davon. Als Preise erhielten die Gewinner Pokale überreicht.

Spielerischer Zugang hat sich bewährt

„Im Rahmen der Waldjugendspiele können mit einem spielerischen Zugang Fakten über den Wald, also Wissen, vermittelt und abgefragt werden“, unterstreicht BH Stöger. „Das setzt natürlich die Auseinandersetzung mit Wissen um den Wald im schulischen Alltag vor-aus.“ Andererseits gehe es auch darum, „Wald“ zu erleben, die Sinne zu schärfen, in einen besonderen Lebensraum einzutauchen, der mehr als nur aus Bäumen besteht, und sich darauf einzulassen. „Damit soll letztlich vermittelt werden, dass Wald etwas Wertvolles ist, das es zu schützen lohnt.“

So wie in den Vorjahren – die Waldjugendspiele gibt es seit 1988, heuer wurden sie bereits zum 34. Mal ausgetragen – ist der Bezirk Krems auch heuer wieder Austragungsort des Landesfinales. Dieses geht am Vormittag des Donnerstags, 15. Juni, im Bereich der Freilichtbühne im Gföhlerwald in Szene.