„Ohne Nachbarschaftshilfe Plus müsste ich in ein Altersheim!“

„Nachbarschaftshilfe Plus (NH Plus) ist mehr als nur Fahrdienste“ - unter diesem Motto stand das Treffen desn NH-Plus-Teams der gesamten Region in Rastenfeld. Beim gemeinsamen Treffen der Projektverantwortlichen aus Göpfritz, Lichtenau, Pölla, Rastenfeld, Röhrenbach, St. Leonhard/Hw. und Schweiggers wurden die Themenschwerpunkte für 2024 besprochen. Das Sozialprojekt NH Plus wird über den Trägerverein „Mit euch - Für Euch“ abgewickelt.

NH Plus entlastet Rettungs- und Sanitätsdienste massiv

NH Plus hat seit Beginn der neuen Projektphase im Mai 2022 alle Erwartungen übertroffen: Allein in diesem Zeitraum konnten zwischen älteren Menschen und ehrenamtlichen Helfern über 4.400 Dienste vermittelt werden, bei denen mehr als 5.500 Stunden aufgewendet und beeindruckende 60.000 Kilometer - beispielsweise für Fahrdienste zum Arzt oder zum Einkaufen - zurückgelegt. Damit werden unter anderen beispielsweise der Rettungs- und Sanitätsdienste massiv entlastet.

Arbeit im Projekt bringt „tiefe Befriedigung“

Hinter diesen Zahlen stehen immer Menschen mit einzigartigen Geschichten. Die Klienten der NH Plus haben die Sicherheit, weiterhin daheim in ihrer Gemeinde leben zu können - auch wenn sie alleine sind. „Ohne Nachbarschaftshilfe Plus könnte ich nicht mehr in der Gemeinde wohnen, sondern müsste ich in ein Altersheim“, zitierte Obmann Günther Kröpfl eine dankbare, alleinlebende Klientin. „Auch die ehrenamtlichen Helfer erfahren in diesen Begegnungen eine tiefe Befriedigung.“ Der Austausch zwischen Jung und Alt, den Helfern und den Klienten bereichern den Alltag. Die NH-Plus-Koordinatorinnen in den teilnehmenden Gemeinden freuen sich immer wieder, wenn neue Personen in die Gruppe der freiwilligen Helfer treten - egal, ob sie viel Zeit haben oder auch nur ab und zu einen Dienst übernehmen.

Ab 2024: „Erzähl-Cafés“ für über 80-Jährige

Als Schwerpunkte für 2024 wurden zur Weiterentwicklung des Sozialprojekts die Organisation von „Erzähl-Cafés“ beschlossen. Vor allem die Gruppe der über 80-jährigen stehen dabei im Mittelpunkt und sollen Gelegenheit bekommen, ihr Wissen vom Leben am Land teilen zu können.