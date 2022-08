20 Nationen in Harrys Team

Einmal standen nicht die Gäste, sondern sie selbst im Mittelpunkt: Bei bester Stimmung verlief das Mitarbeiterfest in Harry’s Gastrotainment, zu dem rund 100 der aktuell 120 Mitarbeiter ins 2Stein gekommen waren.

Auch AKNÖ-Präsident Markus Wieser gab dem Fest die Ehre, um zu erfahren, dass die Bediensteten derzeit aus 20 Nationen kommen. Afghanistan, Bosnien, Deutschland, Griechenland, Iran, Kosovo, Kroatien, Kurdistan, Mazedonien, Nigeria, Österreich, Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, Serbien, Slowakei, Sri Lanka, Thailand, Tschechien und Ungarn sind derzeit gerade in Harald „Harry“ Schindleggers Mannschaft vertreten: „Das ändert sich laufend.“ Der Kremser Unternehmer ist überzeugt, dass das bunte Team ein Vorteil ist.

Vielfalt im Team, Vielfalt auf den Speisekarten

„Wir sind eben vielfältig, nicht nur beim Essen“, spielt er auf die beachtliche Zahl seiner Standorte in Krems, Mautern und Furth-Palt an. Ressentiments gegen Ausländer gebe es naturgemäß bei ihm keine: „Ohne Migration könnten wir gleich zusperren!“ Überwiegend positive Erfahrungen seien es, die er gemacht habe. Eine Bosnierin etwa sei schon 18 Jahre (!) mit an Bord.

Mit 26 Jahren ist jedoch eine Österreicherin die „Längstdienende“ in Harrys Truppe. Untereinander gebe es bei den Beschäftigten kaum Probleme: „Nur ganz selten kommt da was durch.“ Langjährige Begleiter seien in schwierigen Zeiten wie zuletzt die große Stärke gewesen: „Mir ist schon wichtig, auf treue Mitarbeiter zu setzen, nur so kann man sich einen harten Kern im Team aufbauen.“

Xenophobie? Ein Fremdwort!

