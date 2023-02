Drei Neue bei der Wehr in Aggsbach-Markt

Zur Mitgliederversammlung der FF Aggsbach Markt lud Kommandant Hans-Jürgen Sponseiler Ehrengäste und Mitglieder seiner Wehr.

Er freute sich über die Aufnahme der neuen Mitglieder Markus Lamminger in den Aktivstand sowie Lili Teuschl und Emma Fuchsberger in die Feuerwehrjugend. Somit gehören der Wehr nun 46 Aktive, fünf FF-Jugend-Mitglieder und sieben Reservisten an.

Michael Eck wurde zum Sachbearbeiter Nachrichtendienst, Harald Toifl zum Sachbearbeiter-Stellvertreter Atemschutz und Markus Fuchsberger zum Zugtruppkommandant ernannt.

Auch Beförderungen wurden durchgeführt: Josef Kremser junior und Sarah Trinkl zum Feuerwehrmann; Jennifer Tschepp, Richard Koller, Johannes Rabl und Andreas Perzl zum Hauptfeuerwehrmann sowie Robert Neidhardt und Erwin Wessely zum Löschmeister und Andreas Dorfwirth zum Oberlöschmeister.

