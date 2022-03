Der „Alois“ mit Klitsch-Motiv

Er ist ein äußerst kreativer Kopf, und er hat’s mit Namen: Eduard Paschinger, Inhaber der Firma WD (Wet-Dry) Austria, ist seit 28 Jahren auf Luftbe- und -entfeuchtung spezialisiert und lässt sich da immer wieder etwas Neues einfallen.

Jüngstes „Baby“ ist der „Alois“, ein Luftreinigungsgerät mit doppeltem Filtersystem, das ohne UV-Strahlung und Ozon auskommt und auch Viren und Allergiepartikel aus der Raumluft filtert. Besonders gefragt gerade jetzt in Zeiten von Corona: „Sogar ein Hotel in Dubai hat unseren Alois in der Lobby schon in Verwendung“, und er wird auch in Büros, Schulen und Ordinationen eingesetzt, erzählt Paschinger.

Was den Alois neben der Technik einzigartig macht: Die Oberfläche kann nach eigenem Geschmack gestaltet werden – mit Damaststoff oder Loden, in Steinoptik oder Leder, als Magnettafel oder sogar als Kunstwerk. Peter Klitsch aus Stiefern, Vertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus, hat sein Bild „Arsenal“ zur Verfügung gestellt, ein Teilaspekt daraus ist als spektakulärer Blickfang auf dem Alois affichiert.

Ein weitereres Erfolgsprojekt des Mittelberger Unternehmers ist der „HERB.ert“, ein neuartiges Trocknungsgerät für Lebensmittel, in dem man „fast alles“, von Pilzen, Früchten und Pflanzen über Nudeln bis zu Fleisch, haltbar machen kann. Dieses Gerät kommt oft in der Gastronomie zum Einsatz – die Reitbauers (Steirereck) nutzen das Gerät ebenso wie landwirtschaftliche Faschschulen, Ab-Hof-Vermarkter oder Private.

Und dann gibt’s da noch den „Joseph“ (steuert die Luftfeuchtigkeit in Museen), den Luftbefeuchter „Theresa“ für Weinkeller, in Vorbereitung sind „Amadeus“ und „Constanze“ für historische Gebäude.

