Zwei Gold- und drei Silbermedaillen sowie zwei „Medallions for Excellence“ holten die Österreicher bei den „EuroSkills“, den Berufseuropameisterschaften in Ungarns Hauptstadt.

Doch einer stahl allen die Show: Klaus Lehmerhofer, 22, Kfz-Techniker aus Mittelbergeramt (Gemeinde Gföhl): Er holte sich nicht nur Gold, sondern wurde zusätzlich als bester Teilnehmer Österreichs („Best of Nation“) ausgezeichnet.

Mit voller Konzentration an der Arbeit: Der Österreicher überzeugte mit einer Topleistung und hatte am Ende die Nase klar vorn. | László Mudra

Lehmerhofer, seit acht Jahren bei BMW Auer in Krems tätig, ist im Besitz von zwei (!) Meisterbriefen und kann auch auf Bewerbserfahrung zurückgreifen. Nach Erfolgen als Lehrling holte der in Budapest von Wolfgang Kammerer gecoachte Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft („World-Skills“) 2017 in Abu Dhabi einen 7. Platz und bei den chinesischen Staatsmeisterschaften in Shanghai („Training“ für Ungarn) Rang 2.

Beim Bewerb im Nachbarland musste Lehmerhofer bei einem Fahrzeug auf Fehlersuche gehen und diesen beheben. Erschwert war dies, weil kein Tester eingesetzt werden durfte.

Die NÖN erreichte den Sieger in Budapest. „Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht“, freut sich Lehmerhofer riesig über seinen Erfolg. „Unsere Freude ist riesengroß!“

Unter den ersten Gratulanten war Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl, die im Erfolg auch „einen weiteren Beleg für die hervorragende Qualität unserer Lehrbetriebe und unserer Berufsausbildung sowie die tollen Potenziale sieht, die in unserer Jugend stecken.“