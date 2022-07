Mittelbergeramt Firmenjubiläum: Kerzen-Pionier wurde 50

Das Team von Koch-Kerzen blickt auf eine turbulente Firmengeschichte zurück: Kumiko und Karl Gansch, Junior-Firmenchef Nathan Streibl sowie Franz und Rita Streibl (v. l.). Foto: Koch-Kerzen M. Holzmayer

1972 in Mittelbergeramt gegründet, exportierte die Manufaktur Koch-Kerzen in den 1990er-Jahren sogar in die USA.