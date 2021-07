Rund um das geplante Jugend - und Kulturzentrum im ehemaligen Kindergarten in der Mitterauer St. Paulgasse (wir hatten berichtet) entspann sich bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Abend des 6. Juli eine heiße Diskussion.

Heiße Debatte bei großer Hitze

Die hitzigen Wortmeldungen waren jedoch nicht nur den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet. Während die verantwortlichen Entscheidungsträger ihr Argumente für den Standort vorbringen und die Bedenken zerstreuen wollten, sprachen sich die anwesenden Anrainer mehrheitlich gegen den Standort aus. Nur rund 25 Anrainer, hauptsächlich ältere Bewohner des Stadtteils, folgten der Einladung. Doch sie machten ihrem Unmut umso heftiger Luft.

Jugendliche in schlechtem Licht

Lärmbelästigung, "herumlungernde, betrunkene und drogenabhängige Jugendliche" waren die Befürchtungen. Die neue Einrichtung könnte in die Situation in den Abend- und Nachtstunden verschärfen sowie eine Verstärkung der schon vorhandenen Ausländerproblematik in der Mitterau mit sich bringen, sind die Hauptsorgen der Bewohner. Auch mehr Polizeipräsenz, um den jetzt schon passierenden Ruhestörungen durch Jugendliche vorzugehen, wurde teils lautstark gefordert. Man fühle sich von den politischen Entscheidungsträgern "überfahren", sei "nicht gegen Jugendliche", aber in der umittelbaren Nachbarschaft will man sie lieber auch nicht haben.

Eva Hollerer: "Bin erschüttert!"

SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, eine Befürworterin des geplanten Zentrums, bemühte sich, die Bedenken der Anrainer zu mildern und lobte den Standort als perfekte, preiswerte Lösung, da man nicht viel investieren müsse. "Ich bin von ganzem Herzen stolz, mich für dieses Projekt im Gemeinderat eingesetzt zu haben und erschüttert, wie hier über Jugendliche gesprochen wird", war auch sie in der heißen Debatte emotional berührt.

"Mitterau ist idealer Standort"

Manuela Leoni, Geschäftsführerin des Vereins "Impulse", und künftige Verantwortliche für das Jugendzentrum, zeigt sich ebenfalls glücklich über den gewählten Standort: "Die Mitterau ist ist jetzt schon ein Stadtteil für die Jugend, und mit der betreuten Einrichtung gelingt es uns, auch die Teenager von der Straße weg zu holen und ihnen kreative und interessante Angebote für ihre Freizeitgestaltung zu machen."

Niveau der Debatte bedauert

Georg Kremser, Leiter des Kulturamtes und selbst Vater, hat großes Interesse daran, Jugendliche in ihren kulturellen Interessen zu fördern und zeigte sich über den Diskussionsstil vieler Gäste empört: "Eine Stadt wie Krems, mit so viel Kultur, ist verpflichtet das auch der Nachfolgegeneration näherzubringen. Der Standort ist zentral erreichbar und bietet viel Platz für ein Angebot an unsere Jugend. Ich bin entrüstet über das Niveau dieser Diskussion, die Jugendliche vorverurteilt und ihnen keinen Raum für Entfaltung geben will." Von den Kritikern wollte der NÖN gegenüber niemand ein Statement abgeben.