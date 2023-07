Tempo-30-Zone ist jetzt in Kraft: Sorge wegen „Abzocke“

„Abzocke“ bei den Autolenkern, die sich erst an die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit um 20 km/h und vor allem an die nun überall gültige Rechtsvorrang-Regel gewöhnen müssen.

Diagnose: „Hohes Gefährdungspotenzial“

Wie die NÖN berichtete, ist die Maßnahme eine Reaktion auf ein Gutachten des Landes, das auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit abzielt. In der MItterau gebe es, so Verkehrsstadtrat Peter Molnar, „ein offensichtlich höheres Gefährdungspotenzial als in anderen Stadtteilen“. Einhergehend mit der Anpassung des Geschwindigkeitslimits plant die Stadt eine schrittweise Entschärfung der Kreuzungsbereiche in der Mitterau.

Angst vor „Abzocke“ der Fahrzeuglenker

Zuletzt hatte es zu dieser Maßnahme eine Bürger-Information gegeben. Vertreter aus Verwaltung, Politik und vom Kuratorium für Verkehrssicherheit informierten die betroffenen Bürger und stellten sich auch deren Fragen. Die Kritik an der Neuerung verstummte jedoch auch danach nicht. In den sogenannten „sozialen Medien“ wird scharf geschossen. Es werde eine „Abzocke“ im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen und vielen Strafen geben. Bewohner der Mitterau selbst, die sich zu Wort meldeten, freuen sich über die Entschleunigung des Verkehrs.

Rechtsvorrang ist eine Herausforderung

Einer der Kritikpunkte: die bei der Einführung einer Tempo-30-Regelung notwendige Umstellung der Kreuzungen auf Rechtsvorrang. Bewohner der Mitterau befürchten, dass es zumindest anfangs zu mehr Unfällen kommen wird. Lenker, die seit vielen Jahren vor allem die Bevorrangung der Göttweiger Gasse und der Missongasse gewohnt sind, müssen sich rasch umstellen. Neben Infotafeln weisen aber auch neue Markierungen direkt an den Kreuzungen auf die neue Situation hin.