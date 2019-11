Carsharing und Elektroautos werden in der Zukunft der Mobilität nicht mehr wegzudenken sein. Bereits seit April 2019 profitieren die Kunden des S-Centrums in Mautern von der neuen ELLA-Ladesäule am Kundenparkplatz. An der E-Tankstelle kann sowohl während der Geschäftsöffnungszeiten als auch außerhalb dieser geladen werden.

Seit der Inbetriebnahme wurden dort bereits 2.200 Kilowattstunden „grüner Strom“ getankt. Dadurch konnten insgesamt rund 15.000 Kilometer umweltfreundlich zurückgelegt und 2.700 Kilogramm CO2 eingespart werden.

Nun bietet der Standort auch Platz für das Carsharingmodell „Buddy“, den Servicedienst des Autohauses Birngruber. Durch den Download einer Buchungs-App mit anschließender Registrierung soll der Service unkompliziert in Anspruch genommen werden können. Nach dem Download kann vom E-Auto bis zum Transporter das gewünschte Fahrzeug reserviert werden. Die App dient als Autoschlüssel. Nach der Nutzung wird das Fahrzeug wieder am ursprünglichen Standort zurückgegeben.