Von Ende März bis Anfang Juli waren die Parkgebühren in Krems zur Unterstützung der Geschäftstreibenden ausgesetzt. Die Maßnahme erzielte nicht die gewünschte Wirkung.

Es bot sich das Bild einer dauerhaft zugeparkten Innenstadt. Die Stellplätze waren nicht etwa von einem Strom an Kunden belegt, sondern zu einem großen Teil von Berufstätigen, die es ausnutzten, ihr Auto in der Grünen Zone ohne Zeitlimit abstellen zu dürfen.

FPÖ-Gemeinderat Christoph Hofbauer will die Parkgebühren bis Jahresende aussetzen. MK

Dennoch gibt es sowohl in den sozialen Medien als auch aus der Politik den Ruf, die Parkgebühren wieder zu erlassen.

FPÖ-Gemeinderat Christoph Hofbauer fordert etwa auf Facebook: „Um den Angestellten und der Wirtschaft gleichermaßen zu helfen, fordern wir mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft als notwendige und sofortige Unterstützungsmaßnahme die Aussetzung der Parkgebühren bis Jahresende.“

Bürgermeister Reinhard Resch beeindruckt das aber genauso wenig, wie der Schritt seines SPÖ-Bürgermeisterkollegen Matthias Stadler in St. Pölten, der die Gebührenpflicht gerade bis Jahresende aufgehoben hat.

Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) sieht Gebührenerlass im Widerspruch mit Kontaktvermeidung. MK

„Die neuen und schärferen verordneten Lockdown-Maßnahmen haben zum Ziel, möglichst wenige und nur die notwendigsten Kontakte zuzulassen“, erklärt Resch. Eine Aussetzung der Parkgebühren würde dem Ziel, die Infektionszahlen zu senken, zuwiderlaufen.

Der Stadtchef verweist in diesem Zusammenhang auf bereits umgesetzte Erleichterungen. Zum einen werden die Parkgebühren an den Adventwochenenden wie in den vergangenen Jahren ausgesetzt, zum anderen läuft seit Juli die Aktion „eine Stunde gratis parken“.