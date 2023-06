Öffi-Anbindung: ÖVP kämpft gegen Egelsees „Stiefkind-Dasein“

Die ÖVP setzt sich für eine bessere Öffi-Anbindung von Egelsee ein. Ortsparteiobmann, Gemeinderat Andreas Ettenauer und seine Stellvertreterin, Sportstadträtin Bernadette Laister, wollen über den Sommer Unterschriften vor Ort sammeln. „Egelsee wird schon zu lange vertröstet, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs betrifft. Die ÖVP Krems unterstützt dieses Anliegen von Jung und Alt nach einer besseren Anbindung für den Weg zu Schule, Arbeit, Einkauf oder Freizeitaktivitäten in Krems“, sagt Laister.

Aktuell stehen den über 1.000 Einwohnern des Kremser Stadtteils ausschließlich von Montag bis Freitag die Linien des Verkehrsverbunds Ost-Region zur Verfügung. Diese weisen aber am Vor- und Nachmittag zwei- bis dreistündige Lücken auf, in den Ferien sind die Verbindungen zudem ausgedünnt. Der Stadtbus steuert Egelsee nicht an. „Um das Stiefkind-Dasein punkto öffentlichen Verkehr zu beenden, benötigt es bedarfsgerechte Lösungen anstelle von Verständnisbekundungen, die die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes keinen Meter weiterbringen“, meinen Laister und Ettenauer.

Bessere Anbindung als Ziel in Entwicklungskonzept

Zwar ist eine bessere Erreichbarkeit des Zentrums von Krems aus Egelsee auch im Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) der Stadt als notwendige Maßnahme niedergeschrieben, konkrete Schritte seien diesbezüglich aber noch nicht unternommen worden, teilt Laister mit. „Der PKW-Verkehr ist immer mehr geworden. Die Bürgerinnen und Bürger haben den Wunsch nach umwelt- und klimafreundlichen Mobilitätslösungen. Dieses Anliegen muss von der Stadt Krems und seinen Verantwortlichen endlich Gehör finden“, lautet ihre Forderung.

Die ÖVP betont, dass es sich nicht um ein parteipolitisches Anliegen handle. Eine bereits im Vorfeld der Aufsetzung einer Unterschriftenliste gestartete Online-Petition habe binnen weniger Tage rund 200 Unterstützer gefunden. Zusätzlichen Bedarf für eine bessere Öffi-Anbindung schaffe der stetige Wachstum des Stadtteils. Erst kürzlich sei wieder ein Grund an den Investor eines Bauvorhabens verkauft worden.

Das Anrufsammeltaxi alleine reiche schon lange nicht mehr aus. Hinzu käme, dass diese Möglichkeit mit fünf Euro für eine Fahrt ins Kremser Stadtzentrum für Viele zu teuer sei. Was es brauche, sei eine „bessere Linien-Taktung, kombiniert mit nachfragebasierten Lösungen wie Sammeltaxis, Shuttle-Diensten oder Ride-Pooling“, meint die ÖVP. Bei Letzterem handelt es sich ebenfalls um eine gewerblich organisierte Form der Personenbeförderung. Dabei teilen sich Passagiere, deren Start- und Zielorte in ähnlicher Richtung liegen, ein Fahrzeug.