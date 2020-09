Eine Arbeitsgruppe aus 17 Personen soll bis Ende des Jahres ein neues Parkkonzept für Krems vorlegen. Am 27. August trafen die Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kammern und Bevölkerung erstmals im Rathaus Stein zusammen. In den rund zweieinhalb Stunden, die die Sitzung dauerte, ging es vor allem um die Erarbeitung der verschiedenen Nutzer des Parkangebots in Krems und der räumlichen Gegebenheiten. Auf dieser Basis wird die „Park-AG“ am 1. Oktober das nächste Mal tagen, drei bis vier weitere Treffen bis Jahresende sollen folgen.

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ), auf dessen Initiative die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden ist, resümiert nach dem ersten Meeting positiv: „Die Leute waren alle sehr engagiert und haben gute Arbeit geleistet.“ Kritik an dem Verfahren, zwei Bürger per Los in die AG zu hieven, wolle er nicht gelten lassen. „Zu sagen, das wäre ein Feigenblatt, ist ein ungerechtfertigter Vorwurf.“

"Ein breiter Konsens wäre gut"

Als Bürgervertreter gezogen worden sind – aus neun Bewerbern – Mathilde Prantz und Dario Premm, ein Mann, der noch nicht lange in Krems lebt. Die 71-jährige Prantz ist kein unbeschriebenes Blatt.

Martin Kalchhauser Hat es per Losentscheid in die Park-Arbeitsgruppe geschafft: die 71-jährige Mathilde Prantz.

Als Obfrau der „Interessensgemeinschaft der Bewohner Steindl und Langenloiserberg“ weiß sie sich für ihre Interessen einzusetzen. Ihr Fazit nach der ersten Sitzung: „Etwas durchwachsen. Ich hege große Zweifel, dass wir in der kurzen Zeit zu einem guten Ergebnis kommen können. Ein breiter Konsens wäre gut. Deswegen bin ich für eine Bürgerbefragung.“

Deutliche Worte findet Thomas Hagmann, der als Obmann der Wirtschaftskammer an der Arbeitsgruppe teilnimmt: „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, sind wir in zwei Jahren fertig. Der richtige Weg wäre, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2013 heranzunehmen und neu zu evaluieren. So ist es in Wahrheit Zeitvergeudung. Die Beamten, die dabei waren, sind dagesessen und haben sich fadisiert.“