Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden erstmals in der Geschichte Teile der Miliz mobilgemacht. Es werden 3.000 Mann einberufen, das sind zehn Prozent aller Milizsoldaten.

Es werden nur Jägerkompanien (rund 200 Mann) einberufen und keine ganzen Bataillone, wie von vorneherein klar gestellt wurde. Seit Wochen ist daher das in der Raabkaserne in Mautern stationierte Stabsbataillon 3 damit beschäftigt, die Soldaten der "Jägerkompanie Tulln" zu empfangen, auszurüsten und auf ihren Einsatz ab Mitte Mai vorzubereiten.

Teile rücken schon diese Woche ein

Schon in dieser Woche rückt das Schlüsselpersonal der Milizkompanie ein, um die Ausbildung der nächsten Wochen zu planen. Auch Bekleidungsausgabe, Unterkunftsbereitstellung, das Ausfassen von Waffen und Gerät und vieles mehr wird organisiert. Bei all dem wird natürlich sehr genau auf die Einhaltungen der geltenden Verhaltens- und Hygienemaßnahmen geachtet. Am kommenden Montag, 4. Mai, rückt dann die restliche Kompanie ein.

Vorbereitungszeit wird intensiv

Die Ausbildung der Milizsoldaten wird sehr intensiv sein. Sie werden für den so genannten "Sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz" ausgebildet, der unter anderem das Recht im Einsatz (Bestimmungen und Zusammenarbeit mit zivilen Behörden), für Personen- und Kfz-Kontrollen, im Waffen- und Schießdienst und auch im militärischen Fernmeldedienst ausgebildet.

Einsatz im Burgenland

Ab 18. Mai geht es dann für die Soldaten der Jägerkompanie Tulln in den Einsatz in das Burgenland. Dort werden sie von der Landespolizeidirektion empfangen und in ihre Aufgaben vor Ort eingewiesen. Die Einsatzdauer für die Jägerkompanie Tulln ist bis Ende Juli vorgesehen.

Die Kommandantin der Kompanie, Hauptmann Anna Kaiser (im Zivilberuf ist die promovierte Althistorikerin, mit Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt römisches Militär, seit 2015 an der Donau-Universität Krems im Zentrum für Kulturgüterschutz als Lehrgangs- und Projektleiterin tätig) blickt den Aufgaben "ihrer" Kompanie positiv entgegen: "Dafür wurden wir ausgebildet!" Genauso wie ihre direkten Vorgesetzten, Oberst Georg Härtinger, Kommandant des Stabsbataillons 3, und der Kommandant der 3. Jägerbrigade, Brigadier Christian Habersatter.