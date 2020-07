Das Dach der im Jahr 1751 errichteten katholischen Filialkirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit war in die Jahre gekommen und musste aufgrund konstruktiver Mängel an der Dachstuhlkonstruktion erneuert werden.

Die Sanierungsarbeiten wurden in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt. Im Zuge der Arbeiten wurde der originale Dachstuhl zimmermannsmäßig ertüchtigt und schadhafte Hölzer ausgetauscht. Ein regensicheres Unterdach schützt die Konstruktion nun doppelt vor Wind und Wetter. Das Dach wurde mit Tonziegeln in traditioneller Doppeldeckung eingedeckt, die Firste und Grate denkmalgerecht vermörtelt. Auch die Ost-Seite, die früher nur mit Kupfer verblecht war, ist nun mit Ziegeln eingedeckt.

GM Die Dachsanierungsarbeiten begannen im Herbst 2019 und wurden von zahlreichen Dorfbewohnern mit unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden unterstützt.

Neben den Verblechungen wurde auch die Blitzschutzanlage durch eine den neuesten Vorschriften entsprechende ersetzt. Auch an der Außenfassade, vor allem an der Turmseite, wurden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Seitens der Pfarre wurden viele freiwillige Arbeitsstunden geleistet, was zu einer deutlichen Reduktion der gesamten Projektkosten führte.

Das Altarbild der Moritzrei ther Pfarrkirche wurde 1752 von Martin Johann Schmidt, besser bekannt als „Kremser Schmidt“, gemalt. Die Orgel des Gotteshauses aus dem Jahr 1899 stammt von Franz Capek, der auch die Orgel der Wiener Votivkirche erbaute.