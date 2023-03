Fantastisches lockt nicht nur Kinder ins Kremser Museum

102 Originale aus dem umfangreichen Schaffen des Kinderbuchautors und -illustrators, die in 16 Büchern zu finden sind, kann man in der aktuellen Ausstellung sehen.

Ausstellung kindgerecht gestaltet

Bei deren Gestaltung wurde an vieles gedacht. So hängen zahlreiche Exponate der entzückenden Zeichnungen des 2017 mit erst 63 Jahren viel zu früh verstorbenen Erwin Moser in Augenhöhe der jüngsten Besucherinnen und Besucher. Um die fantastische Welt Mosers optimal erlebbar zu machen, gibt es aber unter anderem auch Hör-CDs. „Wir spannen einen breiten Bogen“, betonte Gusenbauer, dass es ihm und seinem Team ein großes Anliegen sei, Kindern ihren ersten Museumsbesuch zu einem Vergnügen zu machen.

Mit Freundschaft und Empathie

„Moser wollte die Kinder stets ermutigen, die Welt mit offenen Augen zu sehen“, wies der Museumsdirektor auf eine Besonderheit des Autors hin. „Freundschaft und Empathie waren ihm immer wichtige Dinge.“ Witwe Ruth Moser, die auch als Kuratorin der Ausstellung fungiert, streute dem Team des Kremser Museums Rosen. „Ich wollte schon immer hier ausstellen“, meinte sie und streute dem Kremser Team Rosen: „Und ich habe mich vom ersten Augenblick an getragen gefühlt.“ Für die Schau habe sie eine Auswahl aus dem reichen Fundus des Nachlasses ihres Gatten getroffen. „Es gibt viele Bilder, die Geborgenheit und Harmonie ausstrahlen, die ihm wichtig waren. Aber man findet auch Kurioses und Witziges.“

Erwin Moser ab 1980 überaus aktiv

Neben den sehenswerten Kinderbuch-Illustrationen treffen die Besucher auch auf einige frühe Werke Erwin Mosers aus dem Bereich des Fantastischen Realismus. Moser verriet in ihrem Gespräch mit Direktor Gusenbauer den Eröffnungsgästen, dass ihr Mann 1976 ein „Erweckungserlebnis“ gehabt habe. Damals sei er mit dem bekannten deutschen Zeichner F. K. Wächter (Friedrich Karl Wächter) in Kontakt gekommen, womit eine enorm produktive Phase eingeläutet wurde. 1980 erschient dann das erste Werk mit dem Titel „Jenseits der großen Sümpfe“.

Demnächst ein weiteres Moser-Buch

Ruth Moser wies bei der Eröffnungsfeier darauf hin, dass demnächst ein neues Buch mit dem Titel „Der Dachs schreibt hier bei Kerzenlicht“ im Nord Süd Verlag mit Sitz in Zürich in der Schweiz erscheinen werde. Verlagsleiter Herwig Bitsche war ebenfalls extra zur Eröffnungsfeier angereist. Der Sender Ö1 hat eine CD mit dem Titel „So im Schatten liegen möchte ich“ herausgebracht.

Ausstellung macht Lust aufs Lesen

Schriftsteller und Ö1-Redakteur Heinz Janisch steuerte auf Einladung der Eröffnungsrednerin Heidi Lexe (Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendbuchliteratur) eine Leseprobe bei. Lexe selbst zeichnete in ihren Worten ein liebevolles Porträt des Künstlers, das Lust auf seine Werke machte. Die offizielle Eröffnung oblag Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Verlagsleiter Herwig Bitsche, in dessen Nord Süd Verlag in der Schweiz demnächst das Moser-Buch "Der Dachs schreibt hier bei Kerzenlicht" erscheinen wird, präsentierte das Werk gemeinsam mit Witwe Ruth Moser und dem Direktor des Kremser Karikaturmuseums, Gottfried Gusenbauer (von links). Foto: Martin Kalchhauser

