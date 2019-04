Vizekanzler Heinz-Christian Strache besuchte am Dienstag, 9. April, die Strafvollzugsanstalt Stein.

Dem groß angekündigten Besuch setzte der "Hausherr", Justizminister Josef Moser, kurzfristig seine gleichzeitige Anwesenheit entgegen. Auch bei den Themen gab es einen Schlagabtausch. Die "blauen Festspiele" in Stein kamen jedenfalls nicht zustande ...

Viele gegenseitige Höflichkeiten

Generell überschlugen sich alle Beteiligten fast vor Höflichkeit und überboten einander gegenseitig im Lob für die Arbeit der Justizwachebeamten. Moser betonte in seinen Begrüßungsworten, dass in den nächsten Jahren eine große Pensionierungswelle auf den Justizbereich zukomme. "Vizekanzler Strache und ich sind Partner, wenn es darum geht, den Justizanstalten mehr Personal zur Verfügung zu stellen."

Anerkennung für Justizbeamte

Seine Wertschätzung für die Arbeit der Beamten (für die er als Regierungsmitglied zuständig ist) brachte Strache zum Ausdruck: "Ihr leistet Großartiges!" Es sei der aktuellen Regierung gelungen, beim Gehalt das größte Plus der vergangenen Jahre für die Beamten zu ermöglichen und die von der Vorgängerregierung angeblich geplanten Streichungen von Planstellen zu verhindern.

"Scherbenhaufen beseitigen!"

Dies alles, versprach Strache, sei aber "nur ein erster Schritt" gewesen. Man arbeite an einer Dienstrechtsreform, die eine bessere Besoldung bringen und die Schwerarbeiterregelung auf die Justizwache ausweiten werde. Zudem solle es bei Übertritt aus dem Wache-Bereich in die Verwaltung eine Fortzahlung von Zulagen geben. "Der Scherbenhaufen, den die Vorgängerregierung hinterlassen hat, ist halt nicht von einem auf den anderen Tag zu beseitigen."

"Live-Politik" für Nachwuchs

Zeugen für das Gegenseitige Zuschanzen der Verantwortung für die Verbesserung der Situation der Justizwachebeamten wurden auch 20 in Ausbildung befindliche Nachwuchskräfte. Vor ihnen betonte Strache, dass sein Ministerium zusätzliche Planstellen geschaffen habe. Für die finanzielle Bedeckung muss sich Moser aber erst um die entsprechenden Mittel beim Finanzminister anstellen.

Staunen über feixenden Strache

Straches Aussage: "Da hat mein Kollege aber eh einen sehr guten Zugang!" wurde von einigen Zuhörern aus den Reihen der Betroffenen, mit denen die NÖN sprechen konnte, als "feixend" empfunden. Moser blieb gelassen, lobte seine Mitarbeiter ("Ihr seid weit mehr als eine ,Wach- und Schließgesellschaft'!") und verwies auf 31 Betriebe, in denen die Gefangenen in Stein einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehen können.

Lob für "Komplexe Tätigkeit"

Für eine Versachlichung der Statements sorgte der Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich Koenig: "Wir haben uns erst kürzlich bei einem unangekündigten Besuch davon überzeugen können, dass es in Stein nicht immer einfach ist, aber der Betrieb gut läuft." Auch Stein-Chef Christian Timm beschränkte sich neben höflichen Gesten gegenüber den Gästen auf Lob für die "komplexe Tätigkeit unserer Mitarbeiter, die von der Öffentlichkeit nicht immer verstanden wird".

Gespräche im kleinen Kreis

Im kleinen Kreis - ohne Begleitung durch den mehr als 40-köpfigen Journalistentross - gab es Gespräche der beiden Regierungsmitglieder mit Beamten und Personalvertretern. Beim abschließenden Presse-Statement nützte Justizminister Moser nochmals die Gelegenheit, die "positive Arbeit der Bediensteten in Stein" hervorzuheben. Strache musste sich Fragen zu tagespolitischen Themen wie dem Umgang der FPÖ mit den Identitären stellen.

FPÖ-Chef in polternder Manier

Bei der Frage nach der Kritik an der geplanten neuen Mindestsicherungsrichtlinie und einer fehlenden Einigung mit den Ländern gab sich Strache in alter Manier polternd: "Ich verstehe, dass das rot-grüne Wien die Massenzuwanderung tschetschenischer Großfamilien weiter fördern will." Die Regierung wolle aber die "Zuwanderung ins Sozialsystem" beenden.