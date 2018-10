Altlandwirt Leopold Scheidl (64) ist verzweifelt. Immer wieder tauchen bei Untersuchungen im Trinkwasser seines Brunnens Fäkalkeime auf. Weil das zuvor durch 60 Jahre hindurch (!) nicht der Fall war, vermutet er eine Änderung auf einem oberhalb seines Anwesens gelegenen Grundstück als Ursache.

„Da wurde bei umfangreichen Baggerungen samt nachfolgenden Anschüttarbeiten eine Wiese zerstört“, erzählt er. Seit diese das Wasser nicht mehr zurückhält, schwemmt es bei Regenfällen massiv Erdreich aus der neuen Ackerfläche und durch einen Graben in Richtung seines Trinkwasserbrunnens und knapp an diesem vorbei. „Nachdem der Nachbar mit Schweinemist düngt, könnte das der Grund sein, warum mein Brunnen die Keime abbekommt.“

Von fünf Untersuchungen in den letzten Monaten wurden in drei Fällen Keime entdeckt. Weshalb Scheidl seinen Brunnen jedes Mal wieder säubern und entkeimen muss. Wie lange das anhält, ist aber stets offen …

Nachbar sollte Rückhaltebecken bauen

Bei der Bezirkshauptmannschaft Krems kommt Scheidl mit seiner Beschwerde bislang nicht weiter. Dabei gibt es seitens des Landes angeblich die dringende Empfehlung, dass sein Nachbar ein Rückhaltebecken bauen muss.

„Das Verfahren ist gerichtsanhängig“, stellt Bezirkshauptfrau-Stv. Kimon Poulios fest. Es gebe für die Umstrukturierung des Grundes oberhalb Scheidls einen Bewilligungsbescheid aus 2017. „Aber die Befürchtungen werden ernstgenommen, es hat schon mehrere Überprüfungen gegeben, und wir gehen jeder Anzeige nach.“

Sandra Mayer vom Büro der Grünen in St. Pölten nahm einen Lokalaugenschein vor. Beim Einblick in die umfangreiche Fotodokumentation aller Erdarbeiten in Mottingeramt stellte sie massive Verunreinigungen (Plastik, Metall, …) beim dort aufgebrachten Material („Das ist Bauschutt!“) fest. Sie will die Umweltanwaltschaft mit der Sachlage befassen.