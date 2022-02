Auer singt Udo Jürgens

Die Reihe Kultur.Kabarett.Kleinkunst startet: Werner Auer, Musical-Macher (in Schiltern und Staatz) und Sänger, gastiert mit seiner Band am Samstag, 5. März, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Unter dem Motto „Merci Udo“ bringen sie eine musikalische Hommage an Udo Jürgens und dessen Hits wie „Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Merci Chérie“. Auer erzählt Geschichten aus dem Leben von Udo Jürgens.

Tickets (27 Euro) sind bei der Marktgemeinde Mühldorf, 02713/8230-14, bei oeticket sowie an der Abendkasse (nach Verfügbarkeit) erhältlich.

