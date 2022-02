Trenning ist beliebtes Ziel

Wandern liegt im Trend und hat in Zeiten der Pandemie noch ordentlich zugelegt – was man am Welterbe steig Wachau (180 Kilometer durch 14 Gemeinden) in den vergangenen zwei Jahren verstärkt beobachten konnte. Auch auf der 90 Kilometer langen Jauerling-Runde (sieben Etappen) waren vermehrt Wanderfreunde unterwegs.

Genaue Zahlen und Daten hat Karl Görlich vom Verkehrsverein Mühldorf, Wanderführer und Biologielehrer im Ruhestand, für den Trenning, den 628 Meter hohen Mühldorfer „Hausberg“, aufgelistet. Er ist ein „Zwischengipfel“ auf dem Weg zum Jauerling mit sensationeller Aussicht in den Spitzer Graben, nach Trandorf, Mühldorf und in das Waldviertel. Der Aufstieg ist zum Teil etwas steil und beschwerlich, beim Rückweg geht es durch die höchsten Weingärten Niederösterreichs.

306 Eintragungen wurden in den beiden Gipfelbüchern notiert, „es war keine einzige negative Rückmeldung dabei“, berichtet Görlich, dass vor allem die Aussicht, die gute Markierung und die Betreuung des Weges gelobt wurden.

Betreut werden der Wanderweg und die Ruhebänke vom Verkehrsverein Mühldorf. 2020 haben Friedrich Paminger und Anton Muthenthaler am Gipfel des Trenning sichtbehindernde Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Ende des Vorjahres wurde am Gipfelkreuz ein LED-Lichterschlauch mit Solarpanel angebracht, sodass das Kreuz nun einige Stunden am Abend beleuchtet wird.

