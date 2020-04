Aufmerksame Anrainer in Krems-Stein alarmierten am Dienstag, 7. April, kurz vor Mitternacht, die Feuerwehr wegen eines Müllcontainerbrands. Zwei mit leeren Plastikflaschen und Papier gefüllte Behälter standen an der Steiner Donaulände in der Nähe der Shell-Tankstelle in Flammen.

Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, um vor dem giftigen Rauch geschützt zu sein, gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr Krems schnell, den Brand zu löschen. Schon zuvor hatten couragierte Passanten Schlimmeres verhindert, indem sie weitere Müllbehälter beiseite geschoben hatten.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand gelegt worden ist und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Zusammenhang mit zwei Müllcontainerbränden in der Alauntalstraße und im Kremser Gewerbegebiet Anfang März (die NÖN berichtete) könnte bestehen.