Gelber Sack statt Tonne im Bezirk Krems: „Telefone laufen heiß“

Auch die Müllsammlung kann die Gemüter erhitzen. Das zeigt ein Kuriosum, das jetzt beim Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems (GV) aufgeschlagen ist. „Es ist schon schwer genug, zu erklären, dass die Leichtverpackungssammlung im gelben Sack von einer Qualitätssammlung in eine Quantitätssammlung abgeändert wurde. Aber dass jetzt die Sammelsysteme auch noch mit zweierlei Maß agieren, ist doch zu viel. Bei uns laufen die Telefone heiß“, ärgert sich Geschäftsführer Gerhard Wildpert.

Gleiche Beiträge aber keine Wahlfreiheit

Hintergrund: die unterschiedliche Handhabung im Umgang mit Sammelbehältern durch die Altstoff Recycling Austria AG, kurz ARA. Während Bürger mit Wohnsitz in Langenlois, Mautern oder Weinzierl zur Müllsammlung eine gelbe Tonne zur Verfügung gestellt bekommen, gibt es für die Bewohner aller anderen Gemeinden im Bezirk ausschließlich den gelben Sack, der keine allzu große Beliebtheit genießen dürfte. „Eine Bürgerin aus Schönberg etwa bekommt nur eine Rolle gelber Säcke, obwohl sie auch gerne eine Tonne hätte. Das versteht kein Mensch und sorgt für massiven Unmut. Immerhin zahlt jeder Konsument den gleichen Beitrag. Da sollte man meinen, dass auch jeder Anspruch auf die gleichen Sammelmöglichkeiten hat“, sagt Wildpert.

Für Unverständnis sorgt bei ihm auch, dass es viele Bezirke gebe, in denen die Verpackungssammlung einheitlich läuft, dies in Krems aber nicht funktioniere. Der GV Krems organisiert und verwaltet mehr als 60.000 Abfallbehälter im Bezirk. „Die 30 Kilo Leichtverpackungen pro Jahr und Einwohner könnten wir da auch noch genauso einfach und bequem sammeln. Da wäre uns das ganze Tohuwabohu erspart geblieben“, lässt Wildpert seinem Ärger freien Lauf.

Die NÖN hat bei der ARA nachgefragt, wieso ausschließlich die Bürger dreier Gemeinden im Bezirk das „Privileg“ der gelben Tonne haben. „Es gibt einige wenige Regionen in Österreich, in denen historisch bedingt die Gelbe Tonne im Einsatz ist – so zum Beispiel in Langenlois, Mautern oder Weinzierl“, teilt Pressesprecherin Simone de Raaij mit. Das Sammelsystem werde jedes Jahr von der ARA mit dem GV Krems abgestimmt, die Sammlung mit dem gelben Sack – er ist nunmehr in 25.000 Haushalten im Bezirk vertreten – habe sich etabliert.

