Eine geballte Ladung Kultur wartet auf Krems nicht erst beim „Grand Opening“ der Landesgalerie NÖ am 25. und 26. Mai, sondern schon ein Wochenende zuvor: Denn im Rahmen des „Museumsfrühlings“ locken am 18. und 19. Mai viele Museen in ganz Niederösterreich mit halbierten Eintrittspreisen und originellen Programmen.

Auch heimische Gastronomie werde bei Event geschätzt

In Krems beteiligen sich daran Karikaturmuseum, Kunsthalle, Artothek NÖ, „museumkrems“ und zeigen, wie enorm viel die Stadt in dieser Hinsicht zu bieten hat. Das rege Kulturangebot ist für Krems zu einem Markenzeichen geworden, wie Krems-Tourismus-Chefin Gabriela Hüther erklärt: „Krems ist Kultur- , Genuss- und Bildungsstadt.“

Die Museen und spezielle Events wie etwa der „Museumsfrühling“ seien Anziehungspunkt für Touristen, die das Genießen in den Vordergrund stellen und oft auch die heimische Gastronomie zu schätzen wüssten. „Wir erwarten uns in dieser Hinsicht in nächster Zeit noch eine verstärkte Nachfrage“, spielt Hüther auf die Eröffnung der Landesgalerie an.

Für die teilnehmenden Museen bedeutet der „Museumsfrühling“ zusätzliche Werbung und eine Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen als sonst: „Es kommen mehr Leute und auch ein jüngeres Publikum“, berichtet etwa Kerstin Pachschwöll, die Leiterin des Wallfahrtsmuseums Maria Langegg. Denn für junge Familien sind die Kinderprogramme interessant, die der „Museumsfrühling“ vielerorts zu bieten hat – so gibt es etwa in Maria Langegg eine Malstation und eine Spezialführung für Kinder samt Quiz. Auch Karikaturmuseum, „museumkrems“ und das Römermuseum in Mautern warten mit eigener Unterhaltung für junge Museumsgäste auf.

Schifffahrtsmuseum lockt mit Gratisführungen

Im Römermuseum können Kinder selbst Heilsalben und Duftwasser herstellen, während die Erwachsenen bei Führungen über römische Medizin und Schönheitspflege informiert werden. Diese eher unüblichen Themen seien ein Besuchermagnet, berichtet Museumsleiterin Katharina Kalser: „Darüber wissen die Menschen wenig, und es kommt total gut an.“

Auch das Schifffahrtsmuseum in Spitz ist beim „Museumsfrühling“ mit dabei und möchte damit ein „Zeichen setzen, dass wir uns an der NÖ Kultur beteiligen“, wie Direktorin Susanne Zanzinger erklärt. Ihrer Erfahrung zufolge lockt der „Museumsfrühling“ zwar keine Besuchermassen an, dafür aber ein besonders interessiertes Publikum: Auf dieses warten Gratisführungen jeweils um 14 Uhr.

Seine Zugehörigkeit zu den NÖ Museen demonstriert beim „Museumsfrühling“ auch der Bergwerkgedenkweg in Thallern: Leo Koller führt jeweils um 14 Uhr kostenlos durch einen Teil des alten Braunkohlebergwerks, das das größte der deutschsprachigen Monarchie war ( 0676/41 235 19).

www.museumsfruehling.at