Musik, Brauchtum, Geselligkeit: Drei "Feiertage" in Stein

Wie es der Brauch ist, wird die Eröffnung des Festes von der Stadtkapelle Krems und dem Wachauer Trachten- und Heimatverein Stein gestaltet.

Köstlichkeiten aus der Region

Bei Wein und geschmackvollen Heurigenspeisen kommen die Besucher des Festes an drei Tagen auf ihre Rechnung. Gäste sind in den alten Gassen des Stadtteils Stein, insbesondere im Bereich der Frauenbergkirche, am Feiertag ab 11 Uhr, am Freitag (27. Mai) und Samstag (28. Mai) jeweils ab 15 Uhr willkommen. Am Sonntag (29. Mai) wird dort zum Ausklang heuer noch ein Sektfrühstück angeboten.

Spezialangebot Kinderführung

Jeweils um 17 Uhr startet am 26. und 28. Mai beim Rebenbrunnen eine Kinderführung mit Christine Emberger, die für die Kids in das Kostüm der Steiner Weinberghexe "Traubi Süß" schlüpft. Die für Kinder von 4 bis 6 Jahren empfohlene Führung dauert rund eineinhalb Stunden und kostet pro Kind 6 Euro.

Anna-Maria Mayrhofer tritt auf

Die vielfach preisgekrönte Sängerin Anna-Maria Mayrhofer tritt am Samstag, 28. Mai, von 19 bis 21 Uhr am Steiner Weinfest auf - und zwar beim Stand des Lokals "Weinstein", der sich bei der Steiner Frauenbergkirche befindet. Am Klavier begleitet wird die vielfache Prima-la-Musica-Preisträgerin, die auch bei internationalen Gesangswettbewerben bereits erste Preise gewonnen hat, von Klaus Bergmaier. Der Eintritt beim Steiner Weinfest ist frei. Es wird empfohlen, rechtzeitig Sitzplätze zu reservieren.

