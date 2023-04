Im Dom der Wachau: Ronald spielt „Peter und der Wolf“

„Dieses Wortspiel hat sich einfach aufgedrängt“, antwortet Ronald Peter auf die Frage nach dem Ursprung des originellen Titels „Ronald Peter und der Wolf“ seiner Veranstaltung.

Für Kinder ab ca. fünf Jahren

Der Kremser Domorganist und engagierte Leiter des Chorus Musica Sacra hat schon vor vielen Jahren zweimal Veranstaltungen für Kinder unter diesem Namen organisiert. Am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, gibt es im Dom der Wachau für Kids ab ca. fünf Jahren wieder die Möglichkeit, Programmmusik kennenzulernen. Im Mittelpunkt steht Sergei Prokoffjews bekanntes musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“.

Ein Organist, eine Erzählerin

Ronald Peter wird dabei an der Orgel sitzen, die kleinen Zuhörer können sich in den vorderen Reihen der Kirche platzieren. Roland Peters Frau Claudia Riedel fungiert dort als Märchenerzählerin. Zu Beginn werden die einzelnen Figuren der Handlung mit den dazugehörenden Registern des Instruments und den Melodien. In der Orgel verbergen sich an diesem Tag nämlich unter anderem eine Ente, ein Vogel, eine Katze und sogar Peters Großvater…

Auch Erwachsene willkommen!

Apropos Kinder: Wie Peter betont, sind „natürlich auch Erwachsene herzlich willkommen. Für die ist das sicher auch ganz lustig.“ Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind erbeten.

