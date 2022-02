Kremser Lorenz Büffel auf der größten Bühne

Steve Aoki, Armin van Buuren, Timmy Trumpet – die ganz Großen der elektronischen Musikszene haben bei einem der größten und wichtigsten Festivals der Welt, dem „Tomorrowland“ in Belgien, einen Stammplatz.

Sein Debüt auf dem zweiwöchigen Open-Air vor rund 400.000 Besuchern im charakteristischen Märchenland-Ambiente gibt heuer der gebürtige Kremser Lorenz Büffel. Eine sensationelle Nachricht für den 41-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt. Der Wahl-Deutsche hat als erster Vertreter des Schlager-Genres überhaupt eine Einladung für das seit 2005 stattfindende Festival ergattert. „Nach über zwei Jahren Stillstand für die Eventbranche ist es unfassbar, bei der wohl größten Party der Welt dabei sein zu dürfen“, freut sich Büffel, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt.

Zu dem Engagement gekommen ist es, weil Büffel nach einem Auftritt in Belgien vor einigen Jahren stets Kontakt zu den Veranstaltern hielt, die auch für das „Tomorrowland“ verantwortlich zeichnen. Gattin Emily unterstützte beim Netzwerken und machte die finalen Details aus. Sorgen, dass sein Musikstil auf dem für seine elektronischen Klänge bekannten Festival nicht ankommen könnte, macht sich Büffel nicht: „Ich dachte anfangs zwar auch: Stimmungssänger und Partyclown Lorenz Büffel am ‚Tomorrowland‘. Wie passt das zusammen? Die Veranstalter wollen aber noch offener und farbenfroher feiern.“ „Extremes Lampenfieber“ hat der Ballermannstar allerdings schon jetzt vor seinem Auftritt am 15. Juli.

