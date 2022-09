„Serenata im Garten“: Einmaliges Barockkonzert in Furth

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zum ersten Mal veranstaltet „KulturGut - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Furth bei Göttweig“ die „Serenata im Garten“: Am Samstag, 10. September, können Interessierte ein vielfältiges Barockprogramm im Garten des Pfarrhofs genießen.

Gestartet wird ab 16 Uhr mit einer Besichtigung der barocken Anlage bei einem Aperitif. Um 18 Uhr folgt das Konzert des „Barockensembles Fioretto“ mit dem Titel „Telemann und seine französischen Freunde“ vor der einzigartigen Kulisse des kürzlich renovierten Gartenportals.

Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Kirche statt. Der kulinarisch bunte Ausklang der Serenata ist dann im Barockgarten. Mit dem Erlös unterstützt der Verein KulturGut die Sanierung der barocken Gartenanlage: „Dass sich mitten in Furth ein historisch so bedeutender barocker Lesehof aus dem Jahr 1739 befindet, ist vielen unbekannt. Wir möchten die Anlage Kunst- und Kulturinteressierten näher bringen,“ so Andreas Steininger, Obmann des Vereins. Karten gibt es nur im Vorverkauf, Infos unter www.furth.at und Tickets um 30 Euro (reduziert 15 Euro) unter tickets@serenataimgarten.at.

