"Himmelsleuchten" entbrannte in Lichtenau und Albrechtsberg

Werbung

Der Musikverein Lichtenau gab zwei Adventkonzerte, die unter dem Motto „Himmelsleuchten“ standen.

Leonie Gießrigl als Solistin

Eine Darbietung fand in Lichtenau, die zweite in Albrechtsberg statt. Auf dem Programm stand neben Klassikern der Volksmusik unter anderem die witzige musikalische „Hommage an eine Katze“. Leonie Gießrigl begeisterte mit ihrem Trompetensolo zu „Under the Bordwalk“.

Zugaben wurden eingefordert

Zu den rund zehn Stücken auf dem Programm gab es aufgrund des begeisterten Publikums jeweils zwei Zugaben. Moderator Christian Zeller führte gekonnt durchs Programm und begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen in den Reihen der Besucher auch viele neue Jungmusiker im Musikverein.

Ehrungen für treue Aktivisten

Beim Konzertabend in Lichtenau wurden zudem verdiente Mitglieder geehrt: Kathrin Aichinger und Astrid Ebner erhielten das Marketenderinnen-Abzeichen in Silber für sieben Jahre aktive Mitarbeit im Musikverein Lichtenau. Christian und Thomas Ederer wurden mit der Ehrenmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Musikausübung ausgezeichnet. Kapellmeister Gregor Mistelbauer wurde für 25 Jahre Tätigkeit die Ehrenmedaille mit Silber verliehen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.