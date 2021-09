Mit dem Schulbeginn haben auch die Musikschulen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Jungmusiker-Schmiede in Lichtenau arbeitete bereits seit Jahren eng mit der Musikschule Gföhl zusammen, nun bekommen beide Standorte eine gemeinsame Leitung.

Bisher mehr als 800 Musiker ausgebildet

Die Musikschule Lichtenau wurde im Jahr 1998 gegründet und wird jährlich von rund 40 Schülern besucht. Geboten wird vom Blech- und Holzblasinstrument, übers Schlagzeug, Saiteninstrument, Gesang und Stimmbildung alles, was das junge Musiker-Herz begehrt – und das wird auch in Zukunft durch die Zusammenlegung mit der Musikschule Gföhl so sein. Das bestätigt Musikschulleiter Sepp Weber, der fortan für beide Standorte verantwortlich zeichnet: „Durch die neue Größe können viele Dinge einfacher und effizienter gestaltet werden.“ So wird es beispielsweise leichter, die Jugendorchesterarbeit zu organisieren und den Austausch zu fördern.

Weiters erwarten sich beide Musikschul-Standorte langfristig eine Qualitätsverbesserung der Ausbildung, was wiederum den Musikvereinen von Gföhl und Lichtenau zu Gute kommen wird. Auch die Musikvereine arbeiten seit einigen Jahren zusammen und gaben bereits gemeinsame Konzerte.