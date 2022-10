Sensationeller Erfolg für talentiertes Musikschüler-Duo

„So etwas kommt im Leben eines Lehrers, wenn überhaupt, einmal vor“, erzählt Markus Holzer, der Leiter der Musikschule Region Wagram mit Stolz geschwellter Brust. Es ist tatsächlich ein sensationeller Erfolg, der der Abordnung aus Grafenwörth beim Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ am vergangenen Wochenende in Wels gelang.

Sage und schreibe 5.000 Musiker stellten sich in Bezirks- und Landesausscheidungen dem Leistungsvergleich, der schlussendlich im Grande Finale in Oberösterreich mündete.

Mit von der Partie: Jakob Erdler aus Grafenegg und sein Partner Benedikt Wieser aus Grafenwörth. Die jungen Künstler überzeugten die Jury und holten mit überragenden 97 Punkten den Bundessieg in der Kategorie Schlagwerkensembles.

Als Duo „Drum X2“ haben sich Erdler und Wieser, gefördert von ihrem Pädagogen Peter Vorhauer-Krenn und inzwischen unter den Fittichen der Musik-Uni Wien, früh in ihrer verheißungsvollen musikalischen Karriere auf Stabspiele (Marimba und Vibraphon) konzentriert und begeisterten in Wels mit ihrer Darbietung von Astor Piazzolas „Café 1930“.

„Das ist einer der größten Erfolge, den unsere Schule jemals erzielen konnte“, gratuliert Holzer dem siegreichen Duo.

