Lorenz Büffel ist am 29. Mai 1979 als Stefan Scheichel in Krems geboren. Der 39-Jährige ging in die Hauptschule Mitterweg und absolvierte danach eine Lehre bei den ÖBB zum Maschinenbauer, Dreher und Schlosser in Wien. Seinem erlernten Beruf sagte Büffel aber schnell „Adieu“ und ging als Hotel-Animatuer in den Senegal. Es folgten Workshops an der Comedy Academy in seiner nunmehrigen Wahlheimat Köln. 2016 machte ihn der Song „Johnny Däpp“ über Nacht zum Superstar. Auftritte in mehreren Ländern, 4.000 Kilometer-Autofahrten an den Wochenenden und hunderte Flüge jährlich standen fortan auf dem Programm. Derzeit ist Büffel vor allem auf den Bühnen Mallorcas unterwegs, wo sein neuer Song „Beate Die Harte“ zum Hit avanciert ist.