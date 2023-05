Kremser sagen „Danke Mama!“

Am 14. Mai ist Muttertag! Wer der eigenen Mama eine kleine Freude machen möchte, hat angesichts der unzähligen Präsentmöglichkeiten die Qual der Wahl. Klassiker sind und bleibt Blühendes aller Art: „Am meisten Freude macht man seiner Mutter, wenn man ihr das schenkt, was ihr am meisten gefällt“, lautet der simple Profi-Tipp von Gärtnermeisterin Claudia Holzer von Floristik Holzer in Etsdorf am Kamp.

Am meisten Freude macht man seiner Mutter, wenn man ihr das schenkt, was ihr am meisten gefällt. Floristin Claudia Holzer

Worüber sich wohl auch jede Mutter freut, ist gemeinsame Zeit. Um diese besonders genussvoll zu verbringen, bieten die Kremser Lokale einiges. „Was immer beliebter wird, sind gemeinsame Frühstücke mit der Mama. Da gibt es gerade in der Innenstadt ein großes Angebot um mit seiner Mutter einen schönen Vormittag zu verbringen“, erzählt Horst Berger vom Stadtmarketing Krems.

Die Geschäfte der Fußgängerzone locken die Tage davor auch mit Muttertagsaktionen in Form von Rabatten, kleinen Geschenken und passendem Angebot. Und auch der vielfältige City Gutschein, der Kremser Zehner, ist beliebtes Dankeschön. „Dieser kann mittlerweile in rund 100 Kremser Betrieben eingelöst werden. Von Fashion über Wellness und Gastronomie bis hin zu Reise- und Freizeitangeboten ist für jede Mama das Richtige dabei“, ist sich Julia Holzer vom Stadtmarketing Krems sicher.

Die Leute schenken lieber Langlebiges, statt kurzlebigen Schnickschnack. Bianka Bah von „WunschTraumStücke“

Dass der Muttertag wirtschaftlich wichtig ist, bestätigt auch Bianka Bah vom Geschenkeladen „WunschTraumStücke“. „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen Feiertage wie den Muttertag wieder mehr zu schätzen wissen.“ Das zeige sich auch in der Wahl der Geschenke. „Die Leute schauen aktuell zwar mehr auf den Preis, wollen aber auch Langlebigeres verschenken und keinen kurzlebigen Schnickschnack.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.