Der vielfache Appell aus der Politik, nicht gleich am ersten Tag nach dem Lockdown alle Einkäufe zu erledigen, fruchtete in Krems offenbar. Zwar herrschte vor allem in der Fußgängerzone in der Innenstadt rege Betriebsamkeit, die gefürchteten Staus vor den Geschäften und das Gedränge in den Geschäften blieb aber aus.

Horst Berger, Chef des Stadtmarketings, freut sich darüber: "Das war ein sehr entspanntes Weihnachtseinkaufen. Eigentlich genauso, wie es sein soll." Abgezeichnet habe sich, dass die Frequenz zum Abend hin höher wird. Dann kommt nämlich das weihnachtliche Ambiente in der Innenstadt am besten zur Geltung.

Lockdown unterschiedlich gut überstanden

Wie es dem Handel nach drei Wochen hartem Lockdown geht, ist laut Berger schwierig zu beurteilen. "Das ist sehr unterschiedlich. Einige haben die Zeit teilweise gut überstanden und waren im Online-Bereich tätig. Auch der Gutscheinverkauf ist ganz gut gelaufen." Die verpassten drei Wochen im Weihnachtsgeschäft aufholen, sei aber "realistisch gesehen sehr schwierig", meint Berger. Er selbst sei jedenfalls ein "Spät-Einkäufer" wenn es um die Weihnachtsgeschenke geht.

Sicherheitsleute hatten wenig zu tun

"Sehr ruhig" lief es am heutigen Einkaufsmontag im Einkaufszentrum "Mariandl" ab. Das erzählt Center-Manager Egbert Holz. "Offensichtlich haben sich sehr viele Leute zu Herzen genommen, dass sie nicht gleich am ersten Tag einkaufen gehen sollen." Um einem Ansturm Herr werden zu können, seien extra zwei Sicherheitsleute engagiert worden. Deren Aufgabe sei es, die Besucher auf freundschaftlicher Basis auf etwaige Verstöße gegen die aktuellen Vorschriften aufmerksam zu machen.

Polizei im Bühlcenter präsent

Von einem "schönen vorweihnachtlichem Einkaufen ohne Stress" spricht Barbara Weinstabl, die stellvertretende Center-Managerin des Bühlcenters. Die Frequenz sei zwar unter den eigenen Erwartungen geblieben, die Freude über das "sehr zivilisierte" Auftreten der Besucher überwog aber. Polizei und Sicherheitspersonal achten im Bühlcenter abwechselnd auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Die Zusammenarbeit funktioniert laut Weinstabl hervorragend.