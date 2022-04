Langenlois: Trinkwasser aus der Leitung seit über 100 Jahren

Werbung

In der Stadtgemeinde ist Trinkwasser in bester Qualität und ausreichender Menge vorhanden. „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer vorausschauenden und verantwortungsvollen Politik, die vor 100 Jahren begonnen hat“, bilanziert Stadtarchivar Johann Ennser über seine einschlägigen Recherchen.

So gab es Ende des 19. Jahrhunderts in Langenlois viele Typhusopfer durch verseuchtes Trinkwasser. Verursacher waren meist Düngergruben, die sich damals nicht weit vom Hausbrunnen entfernt befanden. Die k. & k. Behörden forderten daher die Gemeinde in „energischster Weise“ auf, „durch eine Wasserversorgungsanlage diesem Übelstande abzuhelfen“. 1904 beantragte Josef Hiedler im Gemeinderat eine Wasserleitung. Der Antrag wurde einstimmig angenommen, ausgeführt wurde das Vorhaben aber erst 1908 und im November desselben Jahres in Betrieb genommen. Die neue Wasserversorgungsanlage bekam den Namen „Kaiser Franz Josef-Jubiläumswasserleitung“.

Die Zuleitung vom Quellgebiet in Reith bis zum Hochbehälter hatte eine Länge von 4.800 Metern, die Ableitung samt dem Stadtrohrnetz umfasste 13.210 Meter, sodass die gesamte Länge des Leitungsnetzes auf 18 Kilometer kam. Das Wasserreservoir in der Riede Bockshörndl fasste 30.000 Hektoliter. Ausgegangen ist man damals von 5.000 Einwohnern, die zu versorgen waren, ein täglicher Verbrauch pro Person mit 40 Litern wurde angenommen. Hinzu kam zusätzlich noch die Versorgung für Groß- und Kleinvieh mit einer täglichen Bedarfsmenge von 245.000 Litern.

Schon 1925 wurde die Wasserleitung dann ausgebaut, und in der Folge wurden auch neue Quellen erschlossen und Brunnen gebaut. Schließlich wurde der Hochbehälter erweitert und das Wasserwerk beim Kampbad errichtet.

Es präsentiert sich auf dem neuesten Stand. In den Vorjahren wurden zwei moderne Aufbereitungsstraßen errichtet. Ein Tiefbehälter fungiert als Pufferspeicher. Mittlerweile sind alle Katastralorte und Langenlois durch eine Ringwasserleitung verbunden. Es bestehen acht Hochbehälter, der Wasser-Jahresbedarf liegt bei etwa 490.000 m³. Über die 90 Kilometer Ortsnetz und circa 3.100 Hausanschlüsse werden die 7.800 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. In den vergangenen Jahren entstand ein digitaler Leitungskataster, der alle Wasser- und Kanalleitungen in der Großgemeinde (insgesamt etwa 240 Kilometer), alle Hausanschlüsse und Nebenanlagen umfasst.

