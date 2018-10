Seit Montag dieser Woche ist es fix: Christian Timm (55) bleibt Leiter der Strafvollzugsanstalt (StVA) Stein. Nachdem zuletzt Gerüchte kursiert waren, er überlege den Wechsel nach Wien, um die Leitung der Strafvollzugsakademie zu übernehmen, stellte der Chef des „Felsens“ gegenüber seinen Mitarbeitern klar, dass er bleiben werde.

„Ich habe mich entschlossen, persönliche Ambitionen zurückzustellen und die Arbeit in Stein fortzusetzen“, fühlt sich der Jurist seinen Mitarbeitern verpflichtet. „Die Leute hier arbeiten engagiert mit, das taugt mir.“ Diese Solidarität in der täglichen Arbeit erzeuge Verbundenheit. „Ich will die Leute nicht enttäuschen, die Hoffnung in mich gesetzt haben.“

Christian Timm: „Stein braucht Stabilität!“

Nach wie vor gebe es in Stein natürlich große Herausforderungen. „Die Personalproblematik, die ich ja schon mehrfach angesprochen habe, wäre auch von einem ,Wunderwuzzi‘ nicht in einem Jahr zu lösen!“, erinnert Timm daran, dass er ja erst seit zwölf Monaten als Leiter in der StVA tätig sei. „Stein braucht Stabilität.“ Wie er in einem NÖN-Gespräch gemeint habe, sei der „Felsen“, wie die Anstalt von den Häftlingen genannt wird, nicht nur „kein Ponyhof“, sondern vielmehr „der Mount Everest des Strafvollzugs – oder zumindest der Großglockner!“

Wie lange sein Versprechen gelte, kann Timm nicht sagen. „Ich habe eine umfassende Ausbildung und bekomme durchschnittlich einmal im Jahr ein Angebot für eine Veränderung.“ Solange er die Unterstützung der Generaldirektion habe, wolle er in Stein bleiben. „Und vor allem, solange ich den Eindruck habe, dass meine Arbeit hier für mich und alle Beteiligten einen Sinn ergibt.“ Eine Abwanderung bleibt also im Bereich des Möglichen, ebenso aber auch eine längere Periode: „Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich hier in Pension gehe!“