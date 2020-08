Ein Streit im Straßenverkehr Ende Juni hatte für einen 52-jährigen Langenloiser unangenehme Konsequenzen. Der Mann war im Langenloiser Stadtgebiet mit einem 33-jährigen Iraker aneinandergeraten, nachdem sich dieser geweigert hatte, in einer engen Einbahnstraße zurückzuschieben.

Den Iraker brachte das derart auf die Palme, dass er dem 52-Jährigen nachfuhr, ihn überholte und ihm den Weg blockierte. Nach einem mehrminütigen Disput gab er schließlich die Straße frei.

Abreagiert hatte sich der Flüchtling damit aber anscheinend noch nicht. Er verfolgte den 52-Jährigen über mehrere Tage bis nach Hause und soll ihn am 3. Juli in einer Bar in Langenlois schließlich sogar mit einem Messer und den Worten „Das steche ich dir in den Kopf und in die Brust“ bedroht haben. Der 52-Jährige erstattete Anzeige, der Iraker befindet sich auf freiem Fuß.

Die FPÖ Langenlois, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, ist entsetzt: „Es ist furchterregend, dass sich Geschehnisse, die man sonst nur aus Wien zu kennen glaubt, nun auch bei uns am Land abspielen“, meint etwa Gemeinderätin und FJ-Bezirksobfrau Anna Groiß.