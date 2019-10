Kleines Missgeschick mit großer Wirkung. Ein schlecht gesichertes Fahrzeug sollte über Böschung in den Graben. Besitzer rief Feuerwehr zu Hilfe.

Handbremse nicht angezogen

Ein kleines Missgeschick sorgte am Vormittag des 2. Oktober für einen Feuerwehreinsatz. Beim Abstellen seines Pkws in der Kremsleithen vergaß der Lenker auf das Betätigen der Handbremse - und sein Fahrzeug rollte in den Straßengraben.

Feuerwehr musste helfen

An eine selbstständige Bergung war nicht zu denken, weshalb der Fahrzeuglenker die Feuerwehr Krems um Unterstützung bat.

Rasch rückten zwei Fahrzeuge der Hauptwache in die Kremser Weinberge aus. Am Einsatzort wurde das Auto mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeugs aus dem Graben gehoben und dem Besitzer übergeben. Sechs Helfer der Feuerwache Krems standen mit dem Hilfeleistungsfahrzeug und dem Wechselladefahrzeug mit Kran im Einsatz.