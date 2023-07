Odyssee in Dubai zu Ende: Philipp ist jetzt daheim

Philipps Odyssee ist zu Ende: Nach zwei Monaten konnte der Paudorfer mit seiner Mutter Andreia Gorgan endlich Dubai verlassen und ist seit der Vorwoche zu Hause.

Nach Notoperation im Hotel gewohnt

Wie die NÖN berichtet hat, musste der 15-Jährige nach einer Hirnblutung durch einen gutartigen Tumor im Dubai-Urlaub notoperiert werden. Sein Vater ist mit den Brüdern nach Hause gereist, Mutter Andreia mit dem kranken Philipp geblieben. Sie berichtet: „Kurz nach der Abreise meines Mannes ist Philipp von der Intensivstation und aus dem Krankenhaus entlassen worden.“ Für die beiden ein Schock. Kurzerhand mussten sie in ein Hotel ziehen. „Philipp war zu dem Zeitpunkt noch sehr schwach.“

Platten und Schrauben im Kopf

Bei der ersten Kontrolle der nächste Schock: Philipp hatte eine weitere Nachblutung im Hirn. „Die Ärzte haben uns gesagt, dass er unmöglich fliegen darf, das war für den Hirndruck zu riskant“, berichtet Mutter Andreia. Schließlich wurden Philipp bei der Not-OP in Dubai ein gutartiger Tumor, der die Blutung verursacht hatte, entfernt und sechs Platten und zwölf Schrauben in den Kopf gesetzt.

Bewegung war trotz Hitze ein Muss

Die beiden machten sich auf die Suche nach einer Wohnung, weil sie nicht wussten, wie lange der Aufenthalt noch dauern würde. „Für uns war die Zeit schwer, wir sind jeden Tag in der Früh rausgegangen. In Dubai war es sehr heiß, Philipp musste sich aber bewegen“, so die Paudorferin. „Ich habe versucht, einen alternativen Transport mit der Rettung oder einem Flugzeug mit Druckkammer zu organisieren.“ Nicht möglich oder unerschwinglich. Denn die Familie muss bereits die OP- und Krankenhaus-Kosten sowie die Kosten vor Ort stemmen.

Erleichterung, als Flugerlaubnis kam

„Wir hatten riesiges Glück, dass uns ein Hotel kostenlos ein Appartement zur Verfügung gestellt hat“, ist Andreia dankbar. Denn bei einer weiteren Kontrolle sollte neuerdings eine Nachblutung festgestellt werden. „Wieder durfte Philipp nicht heim. Aber heute wissen wir, dass solche Blutungen normal sind.“ In Österreich hatte sich mittlerweile ein Team aus Ärzten gebildet, die mit den Dubaier Kollegen Philipps Fall betreuten. „Vergangene Woche kam bei der Kontrolle die gute Nachricht, dass alles passt“, freute sich die Vierfach-Mutter. „Wir konnten endlich einen Flug buchen. Ich habe am Flughafen in Wien so viel geweint.“

Mutter ist den vielen Spendern dankbar

Nach zwei Monaten ist die Familie einfach dankbar, so Mutter Andreia Gorgan: „Wir sind dankbar, dass alles so ausgegangen ist. Und wir sind dankbar über all die guten Worte, Gebete und Spenden, die uns erreicht haben. Ich kann leider nicht allen Helfern persönlich danken, weil ich gar nicht alle kenne.“ Der Spendenaufruf, den Andreias Schwester organisiert hatte, deckt zumindest die Kosten der Not-OP.

Philipp ist daheim wieder im Einsatz: Er hat zwar in Dubai viel Unterstützung von der Schule erhalten, holt jetzt aber den gesamten Schulstoff nach.