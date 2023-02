Robert Weidenauer ist der neue Polizeikommandant in Krems

Mehrere Monate hatte die Entscheidung (im Innenministerium) gedauert, doch nun ist die seit dem Abgang Leo Steiners in die Pension verwaiste Funktion des Kommandanten der Polizeiinspektion mit 55 Beamten wieder besetzt.

Landespolizeidirektor Franz Popp überreichte in der Vorwoche Robert Weidenauer das Dekret über die Bestellung und gratulierte zugleich seinem ersten Stellvertreter Markus Böhm zur Bestellung.

Neuer Chef schon seit 16 Jahren in Krems tätig

Robert Weidenauer, Jahrgang 1974, in Großheinrichschlag wohnhaft, verheiratet und Vater zweier Kinder, trat nach der Handelsschule und fünf Jahren als Berufssoldat 1998 in die Gendarmerie ein. Nach Stationen in Korneuburg, St. Andrä-Wördern und Herzogenburg sowie der Absolvierung des Fachkurses kam er 2007 nach Krems. Zuerst Sachbearbeiter, arbeitete er sich nach oben, wurde 2017 dritter und 2021 zweiter Stellvertreter des Kommandanten. Seit 1. Februar ist er die Nummer 1.

Seine Freizeit gehört seit über 35 Jahren der Trachtenkapelle Nöhagen, in der er aktuell Kapellmeister ist. „Ich übernehme einen gut funktionierenden Betrieb“, freut sich Weidenauer, der mit der neuen Aufgabe der Führung der zweitgrößten Dienststelle NÖs ein wichtiges Ziel erreicht hat. „Ich bin gerne in Krems und habe mich nie woanders hin beworben.“ Von einem geplanten Austausch führender Beamter mit einer anderen großen Polizeidienststelle erhofft sich der neue Chef einen Blick über den Tellerrand und neue Erfahrungen.

Kriminaldienstexperte ist die neue Nummer 2

Neuer erster Stellvertreter ist Markus Böhm, der in Nachfolge Steiners auch die zehnköpfige Kriminaldienstgruppe leitet. Böhm, 1978 geboren, in Hadersdorf wohnhaft, verheiratet und Vater dreier Kinder, kam 1998 in den Gendarmeriedienst, versah in Stockerau, Krems und Hadersdorf, aber auch mehrere Jahre am Landeskriminalamt Dienst. Dort erwarb er sich in den Bereichen Suchtgift und Raub Expertise. 2022 kam Böhm nach Krems.

„Die Tätigkeit bei der Polizei ist äußerst abwechslungsreich“, erklärt er die Faszination des Berufes, die ihm wohl in die Wiege gelegt war. Auch sein Vater versah im Waldviertel Exekutivdienst. In der Freizeit ist Böhm (nur mehr selten) als Jäger aktiv. Die Aufklärung von Suchtgiftdelikten ist ihm ebenso ein großes Anliegen wie die Kriminal-Prävention.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.