Kapral wird neuer Zahnarzt in Mautern

Nach dem tragischen und überraschenden Ableben von Zahnarzt Stefan Rodinger gibt es jetzt einen Nachfolger für die Ordination: Der Lichtenauer Zahnarzt David Kapral wird ab Jänner die Praxis in Mautern weiterführen. Offiziell geöffnet wird nach den Weihnachtsferien.

Trauer um Zahnarzt Kremser Stefan Rodinger (52) erlitt bei Radausfahrt Herztod

Kapral hat schon bisher mit einem zweiten Kollegen den verstorbenen Mauterner Zahnarzt vertreten. Zwei Ordinationen betreibt die Familie Kapral derzeit, eine in Lichtenau und eine in Krems. Die Ordination in Lichtenau soll noch im ersten Quartal bestehen bleiben und wird dann im März ganz geschlossen.

Kapral dazu: „Im Wesentlichen werde ich das Angebotsspektrum von Dr. Rodinger weiter abdecken.“ Anfangs wird Kapral noch zwischen Lichtenau und Mautern pendeln, „die Ordination ist von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr geöffnet und Donnerstag von 8 bis 13 Uhr“, so der Zahnarzt.

Um eine gewisse Kontinuität für die Patienten herzustellen, wird Kapral einen Teil des Mauterner Teams übernehmen und einen Teil des Teams aus Lichtenau mitbringen. Ein Teil des Teams aus Lichtenau wechselt in die Ordination von Kaprals Frau in Krems. „Es werden einige Patienten von Lichtenau auch zu uns mitkommen, die Mitarbeiter kennen die Krankengeschichte.“ Umgekehrt kennen die Patienten aus Mautern und Lichtenau auch das Team.

