Mit dem Schulschluss endete eine mehrjährige Ära: Direktorin Brigitte Königsberger wurde in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde Jörg Seiler mit der Führung der Volksschule beauftragt, und er wird auch selbst die erste Klasse unterrichten.

Der 45-Jährige ist in der Gemeinde Senftenberg kein Unbekannter: Er ist in Imbach zu Hause, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sein Vater war Franz Seiler, der leider viel zu früh verstorbene langjährige Obmann des Männergesangvereins „Liedertafel Senftenberg“. Jörg Seiler wollte schon von Kindesbeinen an Lehrer werden. Er ist mittlerweile bereits 17 Jahre lang als Lehrkraft tätig und unterrichtete zuvor in der Volksschule Mautern, an einer internationalen Schule in Bogota (Kolumbien) und an mehreren Volksschulen in Wien.

Schulstandort ist auf Sicht ungefährdet!

Direktor Jörg Seiler wurde von Bürgermeister Josef Ott und Schulreferent Ernst Kurz willkommen geheißen.

Senftenberg ist eine der immer weniger werdenden Schulen, in denen ein Direktor lediglich eine Schule zu betreuen hat. Bürgermeister Ott: „Derzeit ist der Standort der Volksschule Senftenberg gesichert und es wird sich in absehbarer Zeit daran auch nichts ändern!“ Wie lange dieser Zustand anhält, lässt sich natürlich nicht vorhersagen. Das beweisen Standortzusammenlegungen in Volksschulen in der Umgebung von Senftenberg.