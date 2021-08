Da im Zuge des erforderlichen Ausbaus der Bundesstraße B 37 immer wieder bedauert wird, dass es in der Region Gföhl keine Bahn gibt, hat die NÖN einen Blick hinter die Kulissen von Bahn und den verfügbaren Buslinien geworfen.

Eine Kampseen-Bahnverbindung von Krems über Gföhl und Rastenfeld (Stausee Ottenstein) nach Zwettl könnte zweifelsfrei eine Entlastung der B 37 mit sich bringen – ist eine solche Bahnstrecke aber realisierbar und wirtschaftlich sinnvoll? Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, erläutert: „Der öffentliche Verkehr ist ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Klimakrise. Darum investieren wir in den kommenden Jahren ein Rekordbudget von 17,5 Milliarden Euro in den Ausbau von Bahn.

Auch im Raum Krems und im Waldviertel sind umfangreiche Investitionen geplant, wie zum Beispiel die Elektrifizierung der Strecke Herzogenburg-Krems, die Attraktivierung der Kamptalbahn und der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn inklusive der Direktanbindung von Horn.“ Der öffentliche Verkehr müsse aber immer als Gesamtsystem betrachtet werden – mit Bahn als Rückgrat und dem Bussystem als wertvolle Ergänzung und Zubringer zur Bahn. Die Errichtung einer direkten Bahnverbindung von Krems nach Zwettl ist also derzeit nicht vorgesehen.

Busliniennetz der Region stark ausgebaut

Ist der Ausbau der Bahn hauptsächlich Bundessache, so fällt das Bussystem in die Agenden des Landes NÖ. Mit dem Wieselbus und dem vor einigen Jahren neu installierten VOR-Liniennetz hat das Land in der Region bereits große Schritte gesetzt. Und das Netz wird durchaus gut genutzt: Die Linie F des bewährten Wieselbus-Systems fährt werktags in der Früh ab 5.18 Uhr fast im Halbstundentakt mit sechs Kursen von Gmünd nach St. Pölten und am Abend zurück ins Waldviertel. Die Passagierzahlen lagen bereits im Jahr 2016 im Wochendurchschnitt bei bis zu 250 Fahrgästen pro Tag und pro Richtung. Der „Wiesel“ genießt in der Bevölkerung eine sehr gute Reputation.

Die relativ neue Buslinie 170 der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) konnte sich ebenfalls etablieren: Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie viele Pendler ihren Dienst im Home-Office abwickeln konnten, liegt aktuell auch beim „170er“ die Auslastung bei über 200 Fahrgästen pro Tag – ebenfalls in beiden Richtungen. Die Buslinie 170 fährt stündlich von Krems nach Gmünd und wieder zurück. Der erste Bus verlässt den Bahnhof in Gmünd um 4.07 Uhr, erreicht Zwettl um 4.52 Uhr, ist um 5.21 Uhr am Gföhler Hauptplatz und um 5.43 Uhr am Kremser Bahnhof, wo der nächste Zug nach Wien um 5.51 Uhr abfährt.

In die umgekehrte Richtung fährt der erste Kurs um 6.34 Uhr von Krems ab, ist um 6.56 Uhr in Gföhl und erreicht um 7.57 Uhr den Gmünder Bahnhof. Die meisten Fahrgäste sind in der Früh und am Abend zu verzeichnen, wobei die tägliche Passagier-Spitze auf den vier Kursen von Krems nach Gmünd nach 13 Uhr gemessen wird.

Fazit: Das Angebot an überregionalen Buslinien ist gut, die Auslastung der Buslinien hat aber noch Potential nach oben. Würde aktuell jeder Fahrgast anstelle des Busses mit seinem eigenen Auto in die Arbeit fahren, bedeutet dies, dass täglich rund 450 Fahrzeuge mehr auf der B 37 unterwegs wären. Zum Vergleich: Im B 37-Abschnitt Gföhl werden täglich rund 12.000 Fahrzeuge gezählt.