Mit dem Spatenstich startete der Bau des neuen Standortes der Firma Pickem Sonnenschutz in zentraler Lage im Wirtschaftsgebiet an der Donau, direkt an der B 33. Auf 650 m² Betriebsfläche finden Büro und Lager, ein Schauraum sowie ein Präsentationsgarten der Firma Schöller Gärten Platz.

Sechs neue Arbeitsplätze werden in Mautern geschaffen. „Auch die nachhaltige Bauweise ist uns ein Anliegen“, so Geschäftsführer Reinhard Pickem zur 850.000-Euro-Investition. Eine Partnerschaft der Further Familienbetriebe Pickem und Schöller mündet auch in der Begrünung des 302 m² großen Dachs. Zufahrt und Parkplätze werden gekieselt (unversiegelter Boden), geheizt wird mit einem Wärmepumpensystem.