Krems: Stadt als Musterschüler

Das Klimamanifest aus 2019, das dazu führt, dass jeder einzelne Beschluss des Gemeinderats einer Untersuchung auf klimarelevante Auswirkungen geprüft wird, führte zu einer Auszeichnung der Stadt Krems durch die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT).

„Für die Stadt und auch für mich bedeutet das sehr viel“, kommentierte Stadtchef Reinhard Resch den Titel „Nachhaltige Gemeinde“. Auch nach außen zu zeigen, „dass wir hier Vorreiter sind, passt zur Auszeichnung als ,zukunftsfähigste Stadt‘.“ Er versprach, dass die Bemühungen auf diesem Gebiet ausgebaut würden.

Jeder fünfte Beschluss hat Auswirkung aufs Klima

Von einer „großen Aufgabe“ spricht Baudirektor Reinhard Weitzer, in dessen Abteilung – bei der Managerin der Klima- und Energie-Modellregion (KEM), Julia Berthold – die Fäden zusammenlaufen. Vorbilder seien u.a. Vancouver, London und Basel gewesen. Wichtig: „Durch den Beschluss beschäftigen sich viele Leute mit dem Thema“. Immerhin 20% der Themen im Gemeinderat haben Klimarelevanz. Erst nach einer zweistufigen Prüfung und eventuellen Kompensationsmaßnahmen gebe die „Klima-Ampel“ grünes oder zumindest gelbes Licht. Krems wurde mit seinem österreichischen Pionierprojekt für viele Gemeinden, auch in Deutschland, zum Vorbild und Ziel von Anfragen. Eine kam dank persönlicher Verbindungen sogar aus New York. Weitzer: „Es gibt viele Anfragen, und wir werden unser Wissen gerne teilen.“

Umweltstadtrat Albert Kisling (seit 2008 im Amt) verweist darauf, dass die Stadt und er persönlich schon vor der Klimarelevanz-Prüfung drei zukunftsweisende Projekte initiiert hätten. Bei der Umstellung der Beleuchtung auf LED (2013) sei man ebenso Vorreiter gewesen wie beim Gratisparken für E-Autos (was seitens des Ministeriums zur Einführung des grünen Kennzeichens führte) und beim Masterplan für die E-Ladestationen.

