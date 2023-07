Top-Noten für IMC Krems: Positiver Einfluss auf die Welt

Das IMC Krems wurde als einzige Hochschule Österreich im Positive Impact Rating (PIR) für den Fachbereich Wirtschaft bewertet und erlangte sensationelle vier Sterne. Damit reiht es sich in eine Kategorie europäischer Top-Universitäten und -Hochschulen ein.

Ausbildung für Nachhaltigkeit

In New York, USA, wurden im Rahmen des PRME (Principles for Responsible Management Education) Global Forum die Ergebnisse des Positive Impact Rating (PIR) verkündet. Das Forum möchte eine globale Debatte darüber anzustoßen, wie die Wirtschaftsausbildung dazu beitragen kann, die Agenda für nachhaltige Entwicklung weltweit voranzubringen. Führungskräfte von Wirtschaftshochschulen, Lehrkräfte, Studierende, Unternehmen und Organisationen für nachhaltige Entwicklung kamen zu diesem Zweck zusammen.

Vier von 5 möglichen Sternen

Im Zuge des PRME Global Forum wurden die Ergebnisse des PIR unter dem Titel „Accelerating the societal impact of business schools“ bekanntgegeben – mit großem Erfolg für IMC Krems University of Applied Sciences. Das IMC Krems nahm nach 2021 zum zweiten Mal teil und erreichte Stufe 4 von 5. Damit befindet es sich in einer Kategorie mit renommierten Hochschulen wie der Aalto University School of Business in Finnland oder der Imperial College Business School in Großbritannien. Andere bekannte Institutionen wurden sogar übertroffen. Das IMC Krems ist die einzige Hochschule Österreichs, die gereiht wurde.

Positiver Einfluss auf die Welt

Das Positive Impact Rating (PIR) wird von einem Verein aus der Schweiz verwaltet, der von einer Gruppe Business-School-Experten initiiert wurde und von WWF, Oxfam International, UN Global Compact Schweiz und anderen unterstützt wird. Das PIR ist eine Bewertung, die von Studierenden für Studierende durchgeführt wird. Zum vierten Mal bewerteten Studierende weltweit ihre Business Schools danach, wie sie deren positiven Einfluss auf die Welt wahrnehmen. Thomas Dyllick von der Positive Impact Rating Association und Lauriane Dietrichs, Vizepräsidentin von oikos International, gaben die Ergebnisse für den gesellschaftlichen Einfluss von 69 Business Schools aus 25 Ländern bekannt.

20 Fragen zu sieben Bereichen

In der Bewertungsumfrage werden den Studierenden 20 Fragen zu sieben relevanten Wirkungsdimensionen gestellt: Leitung und Kultur der Hochschule, Studienprogramme, Lernmethoden und Unterstützung der Studierenden, die Institution als Vorbild und ihr öffentliches Engagement. Die sich daraus ergebende PIR-Punktezahl der Business School wird verwendet, um die Hochschulen in fünf Stufen zu positionieren. Die verschiedenen Stufen beziehen sich auf den Grad der Leistung bei der Entwicklung des gesellschaftlichen Einflusses der Hochschule. Die „Business Schools“ erhalten ein definiertes Modell für den gesellschaftlichen Einfluss und ein Instrument, das sie zur Messung und zum Benchmarking ihres Einflusses nutzen können.

21 Hochschulen aus Europa dabei

Auf Stufe 5 (Pioneering Schools) finden sich sieben Hochschulen mit einer Durchschnittsnote von 9,2 (Maximum: 10,0) – alle aus Entwicklungsländern. Die Stufe 4 (Transforming Schools) umfasst 39 Hochschulen mit einer Durchschnittsnote von 7,8. Hier dominieren die 21 europäischen Hochschulen inklusive dem IMC Krems. Stufe 3 (Fortschreitende Schulen) besteht aus 23 Schulen mit einer Durchschnittsnote von 6,8. Auffallend an diesen Ergebnissen ist, dass Hochschulen aus Entwicklungsländern deutlich besser abschneiden als jene aus Industrieländern. Ursache dürfte sein, dass das PIR die Business Schools anhand ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft misst. Ein Beitrag zu gesellschaftlichen Problemen ist etwas, dem sich viele Business Schools in entwickelten Volkswirtschaften erst jetzt zuwenden.